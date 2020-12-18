Son Dakika! MEB: Yarıyıl tatili 25 Ocak'ta başlayacak, 3 hafta sürecek

Son dakika! Milli Eğitim Bakanlığı, uzaktan eğitimin 22 Ocak 2021'e kadar uzatıldığını; yarıyıl tatilinin ise 25 Ocak'ta başlayıp 3 hafta süreceğini açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre İlkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim, 2020 – 2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak 2021 Cuma gününe kadar devam edecek.

KARNE DAĞITIMI YOĞUNLUK OLUŞTURMAYACAK ŞEKİLDE PLANLANACAK

22 Ocak 2021 tarihinden itibaren karne dağıtımları eğitim kurumu yönetimlerince, farklı gün ve zaman dilimlerine yayılarak yoğunluk oluşturmayacak şekilde planlanacak.

SÖMESTR TATİLİ ÜÇ HAFTAYA UZATILDI

25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak yarıyıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklendi. Böylece 3 haftalık bir tatil planlandı.

İKİNCİ DÖNEM 15 ŞUBAT'TA BAŞLAYACAK

2020 - 2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak.

İLKOKULLARDA SINAV YAPILMAYACAK

İlkokullarda sınav yapılmayacak; karne notları, ders etkinliklerine katılım puanı ile belirlenecek. Ortaokul ve liselerde birinci döneme ait bir yazılı/uygulama puanları ve performans notları üzerinden ölçme değerlendirme yapılacak.