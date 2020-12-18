Son Dakika! MEB: Yarıyıl tatili 25 Ocak'ta başlayacak, 3 hafta sürecek
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Son Dakika! MEB: Yarıyıl tatili 25 Ocak'ta başlayacak, 3 hafta sürecek

18.12.2020 12:23 | Son Güncelleme: 18.12.2020 12:43

Son dakika! Milli Eğitim Bakanlığı, uzaktan eğitimin 22 Ocak 2021'e kadar uzatıldığını; yarıyıl tatilinin ise 25 Ocak'ta başlayıp 3 hafta süreceğini açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre İlkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim, 2020 – 2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak 2021 Cuma gününe kadar devam edecek.

KARNE DAĞITIMI YOĞUNLUK OLUŞTURMAYACAK ŞEKİLDE PLANLANACAK

22 Ocak 2021 tarihinden itibaren karne dağıtımları eğitim kurumu yönetimlerince, farklı gün ve zaman dilimlerine yayılarak yoğunluk oluşturmayacak şekilde planlanacak.

SÖMESTR TATİLİ ÜÇ HAFTAYA UZATILDI

25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak yarıyıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklendi. Böylece 3 haftalık bir tatil planlandı.

İKİNCİ DÖNEM 15 ŞUBAT'TA BAŞLAYACAK

2020 - 2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak.

İLKOKULLARDA SINAV YAPILMAYACAK

İlkokullarda sınav yapılmayacak; karne notları, ders etkinliklerine katılım puanı ile belirlenecek. Ortaokul ve liselerde birinci döneme ait bir yazılı/uygulama puanları ve performans notları üzerinden ölçme değerlendirme yapılacak.

Son Dakika! MEB: Yarıyıl tatili 25 Ocak'ta başlayacak, 3 hafta sürecek
Haber Yorumları (27)
GOLEBİCE: Sayın Milli Eğitim Bakanlığımızı benim önerilerimin değişik bir versiyonu olarak aldıkları karar için kutluyorum. Saygılarımla.
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FİGEN ÖZ: Biraz önce dersten çıktım siz bir çocuğunuzun gürültüsüne katlanamazken biz o bilgisayarın basında kaç tane öğrencinin gürültüsüyle ders işliyoruz. Günde sekiz saat bilgisayarın basındayız dersimizi anlatıyoruz vicdanımız rahat etmeyip çocukları bir de telefondan arayıp kontrol ediyoruz veliler her saat her dk bizi arayabiliyor ve biz her saat her dk anlayışla cevaplıyoruz. Bir de evde çocuğu bir odada bekletilen öğretmenler var tabi belki gün boyu annesinin yemek hazırlamasını bekleyen yani sizin anlayacağınız ekmeğimize yağ sürüldü gerçekten
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AHMET: sayın bakanım onca servis söförü arabasını satıyor ve kan agılıyor zaten ihale taşımacılıgında şirketler kanımızı emiyor biz şöferlere zaten para vermiyor
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