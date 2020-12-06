Uyuşturucu tacirinin "Bel ağrısı için takıyorum" dediği korsenin içinden 780 gram esrar çıktı

Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışma esnasında, polislerin dikkatini geçen bir araç durduruldu. Araçtan çıkan kişilerin bir tanesinin belinde korseyi gören polis, şüphelinin "Belim ağrıdığı için takıyorum" yalanını yutmadı. Şüphelinin korsesinden 780 gram esrar çıkartıldı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı birimler uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışma yaptı. Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada bir otomobil durduruldu. Otomobilde bulunan Ü.E. (30) ve M.K'den şüphelenen ekipler, şahısları kontrol etti.

"BELİM AĞRIDIĞI İÇİN TAKIYORUM"

Şahısların kontrolü sırasında M.K., beline taktığı korseyi fark eden jandarma ekibine "Belim ağrıdığı için korse takıyorum" dedi. Ancak jandarma ekibi buna inanmayarak korseyi çıkarttığında şahsın beline sardığı 780 gram toz esrarı ele geçirdi.

Uyuşturucu maddenin ele geçirilmesinin ardından 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem yapıldığı ve adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı