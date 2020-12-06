Uyuşturucu tacirinin "Bel ağrısı için takıyorum" dediği korsenin içinden 780 gram esrar çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Uyuşturucu tacirinin "Bel ağrısı için takıyorum" dediği korsenin içinden 780 gram esrar çıktı

06.12.2020 00:58 | Son Güncelleme: 06.12.2020 09:46
Uyuşturucu tacirinin

Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışma esnasında, polislerin dikkatini geçen bir araç durduruldu. Araçtan çıkan kişilerin bir tanesinin belinde korseyi gören polis, şüphelinin "Belim ağrıdığı için takıyorum" yalanını yutmadı. Şüphelinin korsesinden 780 gram esrar çıkartıldı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı birimler uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışma yaptı. Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada bir otomobil durduruldu. Otomobilde bulunan Ü.E. (30) ve M.K'den şüphelenen ekipler, şahısları kontrol etti.

"BELİM AĞRIDIĞI İÇİN TAKIYORUM"

Şahısların kontrolü sırasında M.K., beline taktığı korseyi fark eden jandarma ekibine "Belim ağrıdığı için korse takıyorum" dedi. Ancak jandarma ekibi buna inanmayarak korseyi çıkarttığında şahsın beline sardığı 780 gram toz esrarı ele geçirdi.

Uyuşturucu maddenin ele geçirilmesinin ardından 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem yapıldığı ve adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Hulusi Akar Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Yalın Alişan Demet Akalın Gonca Vuslateri
Spor Necip Uysal Burak Yılmaz Gökhan Gönül Yılmaz Vural Josef De Souza
Tüm Haberler Bursa Deprem Akdeniz Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Uyuşturucu tacirinin "Bel ağrısı için takıyorum" dediği korsenin içinden 780 gram esrar çıktı - Elazığ
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.12.2020 09:45:51. #1.15#
title