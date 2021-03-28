Son Dakika! "Kokain değil pudra şekeri çektim" diyen Kürşat Ayvatoğlu tekrar gözaltına alındı

Son dakika! Uyuşturucu madde kullanırken çekilen görüntüleri sosyal medyada yayınlanan Kürşat Ayvatoğlu gözaltına alınmış, ifadesinde de "Kokain değil, şaka amaçlı pudra şekeri çektim" demişti. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Ayvatoğlu, arkadaşlarının ifadesini yalanlaması üzerine savcılık talimatıyla tekrar gözaltına alındı.

Lüks bir arabada uyuşturucu madde kullanırken çekilen görüntüleri sosyal medyada yayınlanan ve kısa sürede infial yaratan Kürşat Ayvatoğlu hakkında 26 Mart'ta soruşturma başlatıldı.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST KALMIŞTI

Kısa sürede Ayvatoğlu'nu gözaltına alan ekipler, görüntülerdeki diğer şahısların tespit edilip yakalanması için de harekete geçti. Gözaltı süresinin dolmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildi. Soruşturmayı sürdüren emniyet birimleri, Kastamonu ve İzmir'de diğer kişileri de yakaladı.

TEKRAR GÖZALTINDA

Görüntüdeki maddenin uyuşturucu ve uyarıcı olduğunun belirlenmesi ve şüphelinin bu maddeyi arkadaşlarına da temin ettiği iddiası üzerine Ayvatoğlu, savcılık talimatıyla yeniden gözaltına alındı.

ARKADAŞLARI "PUDRA ŞEKERİ" İDDİASINI YALANLADI

Hamza Kürşat Ayvatoğlu'nun ifadesinde, kullandığı maddenin "pudra şekeri" olduğunu söylemesine rağmen araçta yanında bulunan ve gözaltına alınan iki kişinin "kullanılan maddenin uyuşturucu olduğunu, Ayvatoğlu'nun kendilerine de uyuşturucu temin ettiğini" öne sürdükleri öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı