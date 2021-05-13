Son dakika! Uyarı levhasına çarpıp otomobilde sıkıştı, polis memuru bir an olsun yanından ayrılmadı
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Son dakika! Uyarı levhasına çarpıp otomobilde sıkıştı, polis memuru bir an olsun yanından ayrılmadı

Son dakika! Uyarı levhasına çarpıp otomobilde sıkıştı, polis memuru bir an olsun yanından ayrılmadı
Demirören Haber Ajansı / Engin ÖZMEN - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre ESKİŞEHİR'de, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, önce yol kenarındaki kaldırıma, ardından da hız sınırı uyarı levhasına çarptı.

ESKİŞEHİR'de, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, önce yol kenarındaki kaldırıma, ardından da hız sınırı uyarı levhasına çarptı. Kazada levhaya saplanarak asılı kalan ve hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince ağır yaralı olarak güçlükle araçtan çıkarıldı. Polis memurlarından biri ise sürücünün araçtan çıkarılıp, ambulansa alınmasına kadar yanından ayrılmayarak, "Sakin ol, bak, herkes sana yardım etmek için uğraşıyor. Azıcık daha dayan, hastaneye gideceğiz birazdan" sözleriyle teselli etmeye çalıştı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Eskişehir- Bursa karayolu Anadolu Üniversitesi yakınlarında meydana geldi. Esat Arslan yönetimindeki 26 RY 773 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önce yaya kaldırımına, ardından da yol kenarındaki karayollarının hız sınırı uyarı levhasına çarptı. Kazada levhaya saplanarak asılı kalan otomobilin sürücüsü Arslan araçta sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Arslan, itfaiye ekiplerince hurdaya dönen araçtan güçlükle çıkarıldı. Ağır yaralanan Arslan,  Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

BİR AN OLSUN YANINDAN AYRILMADISürücü Esat Arslan'ın otomobilden çıkarılması ve ambulansa götürüldüğü ana kadar kazaya müdahale eden bir polis memuru ise serum şişesini taşıyıp bir an olsun yanından ayrılmadı. Sürücü Arslan'a sürekli moral veren ve teselli etmeye çalışan polis memuru, "Sakin ol, bak, herkes sana yardım etmek için uğraşıyor. Azıcık daha dayan hastaneye gideceğiz birazdan. Ben arayıp ailesine de haber edeceğim, merak etme. Ayrılma aramızda kal, nefes al, bak doktor muayene ediyor seni. Allah yardımcın olsun, geçmiş olsun" dedi. Araç ise çekiciyle levhadan sökülerek olay yerinden kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Son dakika! Uyarı levhasına çarpıp otomobilde sıkıştı, polis memuru bir an olsun yanından ayrılmadı
Son dakika! Uyarı levhasına çarpıp otomobilde sıkıştı, polis memuru bir an olsun yanından ayrılmadı
Son dakika! Uyarı levhasına çarpıp otomobilde sıkıştı, polis memuru bir an olsun yanından ayrılmadı
Son dakika! Uyarı levhasına çarpıp otomobilde sıkıştı, polis memuru bir an olsun yanından ayrılmadı
Son dakika! Uyarı levhasına çarpıp otomobilde sıkıştı, polis memuru bir an olsun yanından ayrılmadı
Son dakika! Uyarı levhasına çarpıp otomobilde sıkıştı, polis memuru bir an olsun yanından ayrılmadı
Son dakika! Uyarı levhasına çarpıp otomobilde sıkıştı, polis memuru bir an olsun yanından ayrılmadı
Son dakika! Uyarı levhasına çarpıp otomobilde sıkıştı, polis memuru bir an olsun yanından ayrılmadı
Son dakika! Uyarı levhasına çarpıp otomobilde sıkıştı, polis memuru bir an olsun yanından ayrılmadı
Son dakika! Uyarı levhasına çarpıp otomobilde sıkıştı, polis memuru bir an olsun yanından ayrılmadı
Son dakika! Uyarı levhasına çarpıp otomobilde sıkıştı, polis memuru bir an olsun yanından ayrılmadı
Son dakika! Uyarı levhasına çarpıp otomobilde sıkıştı, polis memuru bir an olsun yanından ayrılmadı
Son dakika! Uyarı levhasına çarpıp otomobilde sıkıştı, polis memuru bir an olsun yanından ayrılmadı
Son dakika! Uyarı levhasına çarpıp otomobilde sıkıştı, polis memuru bir an olsun yanından ayrılmadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Engin ÖZMEN

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