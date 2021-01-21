Esnafın üşümesin diye üzerine battaniye örttüğü kişi, iş hanında ölü bulundu
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Esnafın üşümesin diye üzerine battaniye örttüğü kişi, iş hanında ölü bulundu

21.01.2021 22:55 | Son Güncelleme: 21.01.2021 23:41

Antalya'da bir iş hanı önünde düşen ve esnaf tarafından üşümesin diye iş hanının birinci katına çıkarılıp, üzerine battaniye serilen Mustafa Boyacı, ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Sinan Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki bir iş hanının birinci katında meydana geldi.

ÜZERİ BATTANİYE İLE ÖRTÜLDÜ

Bölgede yaşayan 54 yaşındaki Mustafa Boyacı akşam üzeri alkol aldıktan sonra iş hanı önündeki banka yığılıp kaldı. Çevredeki esnaflar tarafından sevilen biri olan Boyacı, iş hanının birinci katındaki koltuğa çıkarılıp üşümesin diye üzeri battaniye ile örtüldü.

HAYATINI KAYBETTİ

Bir süre sonra kontrole gelen esnaf, boyacının hareket etmediğini görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye gelen ekipler yapılan kontrolde Mustafa Boyacı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Boyacı'nın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Esnafın üşümesin diye üzerine battaniye örttüğü kişi, iş hanında ölü bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET SERDAR ESER

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