Son Dakika | Yıkılmış evin enkazında patlamamış havan mermisi bulundu

Uşak'ın Eşme ilçesinde yıkılmış evin enkazında patlamamış havan mermisi bulundu.

Elvanlar Mahallesi Yaylak mevkisindeki yıkıntıda mühimmat olduğunu fark edenler, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine uzman ekipler ve polisler sevk edildi.

Ekipler, mühimmatın havan mermisi olduğunu, üzeri paslandığı için rakam veya harf bulunmadığını belirledi.

İncelemenin ardından güvenli bölgeye götürülen mühimmat imha edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Egemen Çıvgın