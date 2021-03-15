Son Dakika | Yıkılmış evin enkazında patlamamış havan mermisi bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son Dakika | Yıkılmış evin enkazında patlamamış havan mermisi bulundu

15.03.2021 19:49 | Son Güncelleme: 15.03.2021 20:07

Son dakika haber: Uşak'ın Eşme ilçesinde yıkılmış evin enkazında patlamamış havan mermisi bulundu.

Uşak'ın Eşme ilçesinde yıkılmış evin enkazında patlamamış havan mermisi bulundu.

Elvanlar Mahallesi Yaylak mevkisindeki yıkıntıda mühimmat olduğunu fark edenler, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine uzman ekipler ve polisler sevk edildi.

Ekipler, mühimmatın havan mermisi olduğunu, üzeri paslandığı için rakam veya harf bulunmadığını belirledi.

İncelemenin ardından güvenli bölgeye götürülen mühimmat imha edildi.

Son Dakika | Yıkılmış evin enkazında patlamamış havan mermisi bulundu
Son Dakika | Yıkılmış evin enkazında patlamamış havan mermisi bulundu
Son Dakika | Yıkılmış evin enkazında patlamamış havan mermisi bulundu
Son Dakika | Yıkılmış evin enkazında patlamamış havan mermisi bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Egemen Çıvgın

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Pervin Buldan Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Aleyna Tilki Pelin Öztekin İbrahim Tatlıses Uraz Kaygılaroğlu
Spor Caner Erkin Bülent Uygun Ünal Karaman Abdullah Avcı Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika | Yıkılmış evin enkazında patlamamış havan mermisi bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2021 20:08:30. #1.15#
title