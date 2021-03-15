Son Dakika | Yıkılmış evin enkazında patlamamış havan mermisi bulundu
15.03.2021 19:49 | Son Güncelleme: 15.03.2021 20:07
Son dakika haber: Uşak'ın Eşme ilçesinde yıkılmış evin enkazında patlamamış havan mermisi bulundu.
Uşak'ın Eşme ilçesinde yıkılmış evin enkazında patlamamış havan mermisi bulundu.
Elvanlar Mahallesi Yaylak mevkisindeki yıkıntıda mühimmat olduğunu fark edenler, durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine uzman ekipler ve polisler sevk edildi.
Ekipler, mühimmatın havan mermisi olduğunu, üzeri paslandığı için rakam veya harf bulunmadığını belirledi.
İncelemenin ardından güvenli bölgeye götürülen mühimmat imha edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Egemen Çıvgın