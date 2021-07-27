Son dakika: Uşak'ta yangında 55 küçükbaş hayvan telef oldu
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Son dakika: Uşak'ta yangında 55 küçükbaş hayvan telef oldu

Son dakika: Uşak'ta yangında 55 küçükbaş hayvan telef oldu
Anadolu Ajansı / Enes Egemen Çıvgın - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Uşak'ın Eşme ilçesinde tarlada başlayıp küçükbaş hayvan ağılına sıçrayan yangında 55 küçükbaş hayvan telef oldu, çok miktarda saman yandı.

Uşak'ın Eşme ilçesinde tarlada başlayıp küçükbaş hayvan ağılına sıçrayan yangında 55 küçükbaş hayvan telef oldu, çok miktarda saman yandı.

Bozlar köyünde Y.A.Ö'ye ait yonca tarlasında biçim işlemleri sırasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, E.E'ye ait küçükbaş hayvan ağılına sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında, 55 küçükbaş hayvan telef oldu, yaklaşık 2500 paket saman, 15 ton arpa, ezme makinesi ve elektrikli patoz zarar gördü.

Son dakika: Uşak'ta yangında 55 küçükbaş hayvan telef oldu
Son dakika: Uşak'ta yangında 55 küçükbaş hayvan telef oldu
Son dakika: Uşak'ta yangında 55 küçükbaş hayvan telef oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Egemen Çıvgın

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