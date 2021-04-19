Son Dakika | Uşak'ta tüfekle çevreye rastgele ateş açan kişi polisin kovalamacası sonucu yakalandı
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Son Dakika | Uşak'ta tüfekle çevreye rastgele ateş açan kişi polisin kovalamacası sonucu yakalandı

Son Dakika | Uşak'ta tüfekle çevreye rastgele ateş açan kişi polisin kovalamacası sonucu yakalandı
Anadolu Ajansı / Enes Egemen Çıvgın - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Uşak'ın Eşme ilçesinde av tüfeğiyle çevreye rastgele ateş açan kişi kovalamaca sonucu gözaltına alındı.

Uşak'ın Eşme ilçesinde av tüfeğiyle çevreye rastgele ateş açan kişi kovalamaca sonucu gözaltına alındı.

İstasyon Mahallesi'nde bir kişinin av tüfeğiyle rastgele ateş açtığı ihbarı üzerine polis ekipleri bölgeye hareket etti.

Polisleri fark ederek tüfekle kaçmaya başlayan G.Ç. kovalamaca sonucu yakalandı.

Zanlının 3,11 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Egemen Çıvgın

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