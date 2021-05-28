Son dakika haberi | Sulama kanalına devrilen otomobildeki iki kardeş hayatını kaybetti
Edinilen son dakika gelişmesine göre Uşak'ın Banaz ilçesinde sulama kanalına devrilen araçtaki iki kardeş, yaşamını yitirdi.
Uşak'ın Banaz ilçesinde sulama kanalına devrilen araçtaki iki kardeş, yaşamını yitirdi.
Bekir Göktaş (32) yönetimindeki 06 KG 089 plakalı otomobil, Uşak-Afyonkarahisar kara yolu Büyükoturak köyü Doğanlı mevkisinde kontrolden çıkarak boş sulama kanalına devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Bekir Göktaş ile otomobildeki kardeşi Rümeysa Göktaş'ın (18) hayatını kaybettiğini belirledi.
Kardeşlerin cenazeleri, Banaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Sunal