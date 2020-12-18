Ünlü semazen, Kovid-19 tedbirleri altında Mevlana'yı andı
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Ünlü semazen, Kovid-19 tedbirleri altında Mevlana'yı andı

18.12.2020 11:07 | Son Güncelleme: 18.12.2020 11:31

Bugüne kadar birçok semazen yetiştiren Hasan Muçay, Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 747. vuslat yılını, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki etkinliklerin kısıtlanmasıyla nedeniyle 2 öğrencisiyle düzenlediği etkinlikle andı.

Bugüne kadar birçok semazen yetiştiren Hasan Muçay, Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 747. vuslat yılını, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki etkinliklerin kısıtlanmasıyla nedeniyle 2 öğrencisiyle düzenlediği etkinlikle andı.

Sarnıç Tenis Kulübündeki açık alanda düzenlen etkinlikte, Hasan Muçay (70) ile öğrencisi Onurcan Bayram (25), neyzen Hakan İzmir eşliğinde sema etti. Etkinliği İzmirli sanatçı Hikmet Durmuş da izledi.

Semazenbaşı Hasan Muçay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mevlana'yı anmak adına düzenledikleri etkinliklerin 2020'de bu şekilde gerçekleşmesinin son derece üzücü olduğunu dile getirdi.

Salgın nedeniyle sema törenlerinin ülke genelinde iptal edildiğini belirten Muçay, şunları kaydetti:

"Hüzünlü bir vuslat yaşıyoruz. Bundan dolayı en azından Mevlana Hazretleri'nin ruhu şad olsun diye bugün bir seyirci ve 2 semazen bu şekilde görevimizi yerine getirdik. Kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz. Kurallar çerçevesinde semamızı icra ettik. Her yıl Konyalılar Vakfı ve diğer bazı kurumların katkılarıyla Şebiarus törenleri yapıyorduk. Bu sene yapamadık. Bu bizim için hüzünlü oldu. Gerçekten çok üzgünüm ama buna rağmen böyle bir etkinlik yapmak da anlamlı diye düşünüyorum. İnşallah pandemi bir an evvel ülkemizden gitsin tüm insanlık rahat etsin diye dua ediyoruz."

"Mevlana'yı 2 semazen ve bir izleyiciyle andık"

Etkinliği izleyen İzmirli sanatçı Hikmet Durmuş ise her yıl Muçay ile büyük bir coşku içinde Mevlana'yı andıklarını söyledi.

Bu yıl "vuslatın" hüzünlü olduğunu anlatan Durmuş, "8 asırdır sadece Konya'da değil Türkiye ve dünyanın her yerinde bu anma töreni aynı anda yapılıyordu ama bu yıl koronavirüs nedeniyle maalesef bu coşkuyu yaşayamadık. Bizler de böyle bir yol seçtik. Kurallara uyarak 2 semazen ve bir izleyiciyle Mevlana'yı andık." ifadelerini kullandı.

Ünlü semazen, Kovid-19 tedbirleri altında Mevlana'yı andı
Ünlü semazen, Kovid-19 tedbirleri altında Mevlana'yı andı
Ünlü semazen, Kovid-19 tedbirleri altında Mevlana'yı andı
Ünlü semazen, Kovid-19 tedbirleri altında Mevlana'yı andı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Numan Erölmez

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