Son Dakika: Ünlü oyuncu ve seslendirme sanatçısı Nusret Çetinel, 69 yaşında hayatını kaybetti
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Son Dakika: Ünlü oyuncu ve seslendirme sanatçısı Nusret Çetinel, 69 yaşında hayatını kaybetti

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Magazin

Son dakika: Tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy'un ardından ünlü oyuncu ve seslendirme sanatçısı Nusret Çetinel de hayata gözlerini yumdu. 69 yaşındaki Çetinel, aynı anda 4 farklı dizide, 4 farklı karakteri oynayarak büyük bir başarıya imza atmıştı.

Türk tiyatrosunun usta ismi, sinema ve televizyon oyuncusu Ferhan Şensoy'un iç kanama nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesinin ardından bir acı haber de Nusret Çetinel'den geldi.

69 YAŞINDA HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

Bir dönemin efsane dizisi Bizim Evin Halleri'nde Şadan karakterini canlandıran ve birçok önemli yapımda rol alan Nusret Çetinel, 69 yaşında yaşamını yitirdi.

Son Dakika: Ünlü oyuncu ve seslendirme sanatçısı Nusret Çetinel, 69 yaşında hayatını kaybetti

KANSER TEDAVİSİ GÖRÜYORDU

Sanat camiasını yasa boğan Nusret Çetinel'in bir yıldır kanser tedavisi gördüğü öğrenildi.

NUSRET ÇETİNEL KİMDİR?

Türk oyuncu ve seslendirme sanatçısı Nusret Çetinel, 26 Ocak 1952 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunu. Konservatuvara girdiği yıldan itibaren özel ve devlet tiyatrolarında oynadı. 2011 yılında Devlet Tiyatroları'ndan emekli oldu. 1976'dan itibaren TRT televizyonunda dublaj sanatçısı olarak çalıştı.

Rafadan Tayfa, Pembe Panterin Dönüşü, Polis Akademisi, Police Story, Tanrının Zırhı, Jetgiller, Cehennem Melekleri 2, Yıldız Savaşları Bölüm 2 gibi projelerde seslendirme yapan Nusret Çetinel Ayrıca; Eyvah Babam, Bizim Evin Halleri, Sırlar Dünyası, Büyük Buluşma, Yağmurdan Sonra, Yeşeren Düşler, Hakkını Helal Et, Nazlı Yarim, Tek Türkiye, Son Ağa, Unutma Beni, Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi, Hür Adam Öyle Bir Geçer Zaman ki, Muhteşem Yüzyıl, Patron Mutlu Son İstiyor, Sevda Kuşun Kanadında ve İsimsizler gibi yapımlarda rol aldı.

Son Dakika: Ünlü oyuncu ve seslendirme sanatçısı Nusret Çetinel, 69 yaşında hayatını kaybetti
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Servet Uzun
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