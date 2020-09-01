Son Dakika: Ünlü oyuncu Haldun Boysan, kalp krizinden öldü
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Son Dakika: Ünlü oyuncu Haldun Boysan, kalp krizinden öldü

Son dakika haberlerine göre ÜNLÜ oyuncu Haldun Boysan (62), Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde kaldığı otelde kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Son Dakika: Ünlü oyuncu Haldun Boysan, kalp krizinden öldü
01.09.2020 01:48 | Son Güncelleme: 01.09.2020 01:52

ÜNLÜ oyuncu Haldun Boysan (62), Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde kaldığı otelde kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Televizyon ekranlarında yayınlanacak olan 'Maria ile Mustafa' adlı dizinin çekimleri için Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bulunan ünlü oyuncu Haldun Boysan, kaldığı otelde rahatsızlandı. Bir süre sonra Boysan'dan haber alamayan set çalışanları otel odasına geldiklerinde sanatçıyı hareketsiz halde buldu. İhbar sonrası olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Otele gelen sağlık ekipleri, kalp krizi geçirdiği belirlenen Boysan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.


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Kaynak: DHA

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