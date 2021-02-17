Son Dakika! YÖK'ten üniversiteler için yeni karar: Uygulamalı eğitim gruplar halinde yüz yüze olacak
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Son Dakika! YÖK'ten üniversiteler için yeni karar: Uygulamalı eğitim gruplar halinde yüz yüze olacak

17.02.2021 12:34 | Son Güncelleme: 17.02.2021 12:45
Son Dakika! YÖK'ten üniversiteler için yeni karar: Uygulamalı eğitim gruplar halinde yüz yüze olacak

Son dakika: YÖK, uygulamalı eğitimin gruplar halinde yüz yüze, teorik eğitimlerin ise asgari yeterlikler dikkate alınarak çevrim içi yapılmasına karar verdi. Salgın endişesi veya barınma nedeniyle eğitime devam etmek istemeyen öğrencilerin, kayıt dondurma hakkından yararlanması da kararlaştırıldı.

Yüksek öğretim Kurulu (YÖK) üniversitelerde yüz yüze eğitimle ilgili olarak açıklama yaptı. Uygulamalı eğitimin gruplar halinde yüz yüze, teorik eğitimlerin ise asgari yeterlikler dikkate alınarak çevrim içi yapılmasına karar verdiklerini açıkladı.

ÖĞRENCİLERE KAYIT DONDURMA HAKKI VERİLDİ

YÖK, salgın endişesi veya barınma nedeniyle eğitime devam etmek istemeyen öğrencilerin, ''kayıt dondurma" hakkından yararlandırılmasının kararını da verdiklerini belirtti.

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