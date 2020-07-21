Son Dakika: Üniversiteler için tercihler 6-14 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Son dakika: ÖSYM Başkanı Halis Aygün, üniversite tercihlerinin 6-14 Ağustos tarihleri arasında ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yapılacağını açıkladı.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) tercihlerinin, 6-14 Ağustos'ta alınacağını bildirdi.

TERCİH DÖNEMİ 2 HAFTA SONRA

Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: "2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu bugün yayımlayacağız. 2020-YKS tercihleri 6 Ağustos tarihinde başlayacaktır.

Adaylarımız tercihlerini 6-14 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr'den yapacaklardır. Adaylarımıza hayırlı olmasını dilerim."