Son Dakika: Ümitcan Uygun'un ağabeyi Erol Uygun 'devleti aşağılama' suçundan tutuklandı
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Son Dakika: Ümitcan Uygun'un ağabeyi Erol Uygun 'devleti aşağılama' suçundan tutuklandı

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Güncel

Son dakika: Ankara'da 25 yaşındaki Esra Hankulu'nun şüpheli ölümü üzerine tutuklanan Ümitcan Uygun'un ağabeyi Erol Uygun da sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar sonrası 'Türkiye Cumhuriyeti devletini aşağılama' suçundan tutuklandı. Uygun ayrıca, Hankulu'nun kuzeni Tuncay'ı, bir televizyon programına bağlandığı için "Konuşmaya devam edersen canınla değil ailenle ödeyeceksin" diyerek tehdit etmişti.

Aleyna Çakır'ın ölümüyle Türkiye'nin gündemine oturan Ümitcan Uygun ile geceyi birlikte geçiren Esra Hankulu evinde ölü bulunmuştu. Gözaltına alınan Ümitcan Uygun sosyal medyada yeniden gündem olmuştu. Bunun üzerine Ağabeyi Erol Uygun ise sosyal medyadan gazetecileri ve bu paylaşımları yapanları tehdit ederek, "Medya fareleri ile ben bu olaydan sonra tek tek görüşeceğim. Ne kadar delikanlılar göreceğiz. Hepsine diz çöktüreceğim. Analarından emdikleri sütü haram edeceğim. Köpek gibi gezdireceğim onları tasmayla gezdireceğim sokakta" dedi.

PAYLAŞIMLARI NEDENİYLE GÖZALTINA ALINDI

Bunun üzerine Erol Uygun, paylaşımları nedeniyle dün gözaltına alındı. Erol Uygun, emniyetteki işlemlerin ardından Ankara Adliyesi'ne götürüldü.

'TÜRKİYE CUMHURİYETİ'Nİ AŞAĞILAMA' SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Burada savcıya ifade verdikten sonra sulh ceza hakimliğine sevk edilen Uygun, "Türkiye Cumhuriyeti devletini aşağılama" suçundan tutuklandı.

HANKULU'NUN AİLESİNİ DE TEHDİT ETTİ

Paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan Erol Uygun'un Esra Hankulu'nun kuzenini de tehdit ettiği ortaya çıktı. Aleyna Çakır'ın ailesi Hatun Esen ile Mehmet Esen'in katıldığı FOX TV'de yayınlanan Fulya ile Umudun Olsun programına telefonla bağlanan Esra Hankulu'nun kuzeni, "Esra'nın Ümitcan Uygun'u tanıdığını bilmiyorduk. Esra uyuşturucu kullanmazdı, yeğenimi öldürdüler" diyerek isyan etti. Bunun üzerine Ümitcan Uygun'un ağabeyi Erol Uygun sosyal medya üzerinden bir paylaşım daha yaparak "Esra'nın kuzeni Tuncay hala aleyhimize atmaya devam ederse canıyla ödemeyecek, ailesiyle ödeyecek" tehdidinde bulundu.

ALEYNA ÇAKIR DAVASINDA DA TEHDİTLER SAVURMUŞTU

20 Ocak 2021 günü artık mevcut olmayan başka bir Instagram hesabından açıklamada bulunan Ümitcan Uygun'un abisi olduğunu söyleyen şahıs, "Aleyna'nın ölümünü herkese yaşatacağım. Müge Anlı bunu sen de tadacaksın! Kardeşime kim yanlış yaptıysa hepsi bedelini hayatlarıyla ödeyecek. Yazan baba yürekliler var, hepinizi keserim. Bana öyle kabadayılık yapmayın. Ümitcan'ın hakkını kimseye yedirtmeyeceğim. Herkes canıyla da olsa alacak. Göreceksiniz, ağabeyi onu yalnız bırakmıyor" ifadelerini kullanmıştı.

Son Dakika: Ümitcan Uygun'un ağabeyi Erol Uygun 'devleti aşağılama' suçundan tutuklandı
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olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
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