Son dakika: Uluslararası Şehit Münür Alkan Anadolu İmam Hatip Lisesi, Balkanlar'dan 20 öğrenci kabul edecek
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Son dakika: Uluslararası Şehit Münür Alkan Anadolu İmam Hatip Lisesi, Balkanlar'dan 20 öğrenci kabul edecek

Son dakika: Uluslararası Şehit Münür Alkan Anadolu İmam Hatip Lisesi, Balkanlar'dan 20 öğrenci kabul edecek
Anadolu Ajansı / Lejla Biogradlija - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Uluslararası Şehit Münür Alkan Anadolu İmam Hatip Lisesi, Balkan ülkeleri Bosna Hersek, Sırbistan, Kosova, Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Yunanistan, Bulgaristan ve Romanya'dan 20 öğrenciyi yeni eğitim-öğretim yılı için kabul etmeye hazırlanıyor.

Uluslararası Şehit Münür Alkan Anadolu İmam Hatip Lisesi, Balkan ülkeleri Bosna Hersek, Sırbistan, Kosova, Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Yunanistan, Bulgaristan ve Romanya'dan 20 öğrenciyi yeni eğitim-öğretim yılı için kabul etmeye hazırlanıyor.

Tekirdağ'da 2017'den bu yana faaliyet gösteren lisede eğitim almak isteyen öğrenci mülakatlarının ilki Bosna Hersek'te yapıldı.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği Din Hizmetleri ve Eğitim müşavirliklerinin iş birliğinde gerçekleşen mülakata katılan Uluslararası Şehit Münür Alkan Anadolu İmam Hatip Lisesi Rıdvan Dinç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 8 Balkan ülkesinden 20 öğrenci kabul edeceklerini belirterek, "Öğrencilerin barınma ve yeme içme ihtiyaçlarını devletimiz karşılıyor. Okulumuz da burs veriyor." dedi.

Öğrencilerin ikamet ve sağlık giderlerinin de okul tarafından karşılandığına işaret eden Dinç, "Okulumuzda fen ve sosyal bilimler olarak uygulanan proje okulları var. Hem Türkiye hem Balkan ülkelerinden öğrenci alıyoruz." diye konuştu.

Dinç, öğrencilerin Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) Türkiye Bursları programıyla eğitimlerine Türkiye'de devam ettiklerine dikkati çekerek, öğrencilere ihtiyaçları olan her desteği verdiklerini belirtti.

Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Atilla da mezun öğrencilerin Türkiye'de üniversite eğitimine devam ettiklerini yineleyerek, "Öğrencilerimiz tıp, mühendislik, hukuk, siyasi bilimler fakültelerini tercih edebiliyor. İstedikleri bölümde okuyabilirler." dedi.

Trakya'da kendi alanlarında tek okul olduklarını ifade eden Atila, üniversitenin ana kampüs binasının Süleymanpaşa'da bulunduğunu ve öğrencilerin ayrıntılı bilgiye okulun resmi internet adresinden ulaşabileceğini söyledi.

Dinç ve Atilla ile mülakatlara katılan Şube Müdürü Önder Atik ve Matematik Öğretmeni Ünal Aslan'dan oluşan heyet Bosna Hersek'in ardından Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinde mülakatlarına devam edecek.

Son dakika: Uluslararası Şehit Münür Alkan Anadolu İmam Hatip Lisesi, Balkanlar'dan 20 öğrenci kabul edecek
Son dakika: Uluslararası Şehit Münür Alkan Anadolu İmam Hatip Lisesi, Balkanlar'dan 20 öğrenci kabul edecek
Son dakika: Uluslararası Şehit Münür Alkan Anadolu İmam Hatip Lisesi, Balkanlar'dan 20 öğrenci kabul edecek
Son dakika: Uluslararası Şehit Münür Alkan Anadolu İmam Hatip Lisesi, Balkanlar'dan 20 öğrenci kabul edecek

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lejla Biogradlija

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Son dakika: Uluslararası Şehit Münür Alkan Anadolu İmam Hatip Lisesi, Balkanlar'dan 20 öğrenci kabul edecek - Haberler
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