Son Dakika: Türkiye'de 2 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 63 kişi vefat etti, 1442 yeni vaka tespit edildi
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Son Dakika: Türkiye'de 2 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 63 kişi vefat etti, 1442 yeni vaka tespit edildi

02.10.2020 19:53 | Son Güncelleme: 02.10.2020 20:14

Son dakika: Ülkemizde koronavirüs vaka sayıları düne göre arttı. 2 Ekim'de açıklanan verilere göre; vaka sayısı 1442 artarak 321 bin 512'ye yükseldi. 63 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısı 8 bin 325'e çıktı. Bakan Koca ise, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ağır hasta sayısında ve zatürre oranında düşüş devam ediyor" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 2 Ekim'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 1442 yeni vaka tespit edildi, vefat sayısı ise 63 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 8 bin 325'e, toplam vaka sayısı ise 321 bin 512'ye yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI 1455 OLDU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1455 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 282 bin 657'ye yükseldi. Toplam test sayısı 10 milyon 608 bin 664, ağır hasta sayısı 1455, hastalarda zatürre oranı yüzde 6.4 oldu.

Son Dakika: Türkiye'de 2 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 63 kişi vefat etti, 1442 yeni vaka tespit edildi

"AĞIR HASTA SAYISI VE ZATÜRRE ORANINDA DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR"

Bakan Koca ise, koronavirüs verilerine ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ağır hasta sayısında ve zatürre oranında düşüş devam ediyor. Bugün toplam ağır hasta sayımız 1.455. Bugün iyileşen hasta sayımız yeni hasta sayımızdan fazla. Tedbirlere birlikte uyarak bu gerilemeyi sağladık. Birlikten kuvvet doğar. Birlik olalım" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Türkiye'de 2 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 63 kişi vefat etti, 1442 yeni vaka tespit edildi
Haber Yorumları (5)
1313: insanlar artık güvenmiyor ki. . Açıklanan rakamlara tepkim bile yok. Açıklamasanız da olur.
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.: inandık):):
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MEHMET: sıkı önlemler alınsın dahada düşer
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