Son Dakika: Türkiye'de 5 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi vefat etti, 1148 yeni vaka tespit edildi
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Son Dakika: Türkiye'de 5 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi vefat etti, 1148 yeni vaka tespit edildi

Son dakika: 1 Haziran'da normalleşme sürecine giren Türkiye'de vaka sayıları düne göre azaldı. Son 24 saatlik verilere göre; 1148 vakanın daha tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 250 bin 758'e yükseldi. 19 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısı 5 bin 225'e yükseldi.

05.07.2020 19:24 | Son Güncelleme: 05.07.2020 19:47

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 5 Temmuz Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. Buna göre; son 24 saatte 46 bin 414 test yapıldı ve 1148 yeni vaka tespit edildi. Koronavirüs tedavisi gören 19 kişi ise hayatını kaybetti. Açıklanan son verilerin ardından Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 225'e, toplam vaka sayısı ise 205 bin 758'e yükseldi.

İYİLEŞEN HASTA SAYISI 180 BİNİ AŞTI

Bakan Koca'nın paylaştığı verilere göre; son 24 saatte tedavisi tamamlanan bin 188 hasta daha taburcu oldu. Böylece toplam iyileşen hasta sayısı 180 bin 680 oldu. Toplam entübe hasta sayısı 392, yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısı ise 1127 oldu. Toplam test sayısı ise 3 milyon 630 bin 480'e yükseldi.

Son Dakika: Türkiye'de 5 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi vefat etti, 1148 yeni vaka tespit edildi

ORTALAMA VAKA SAYISININ EN ÇOK ARTTIĞI İLLERİ PAYLAŞTI

Öte yandan Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda; "Son 3 günde, ortalama vaka sayısının en çok arttığı iller: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Mardin, Konya, Bursa, Diyarbakır. Yoğun bakım hasta sayımız, yeni vakaları takiben, artış eğiliminde. Tedbir varken, 'Bugün vefat eden sayısı' kanıksanacak tablo değil" ifadelerini kullandı.

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Son Dakika: Türkiye'de 5 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi vefat etti, 1148 yeni vaka tespit edildi

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