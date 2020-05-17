Son Dakika: Türkiye'de 17 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 44 oldu, 1368 yeni vaka tespit edildi
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Son Dakika: Türkiye'de 17 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 44 oldu, 1368 yeni vaka tespit edildi

Son dakika: Ülkemizde koronavirüs kaynaklı ölüm ve vaka sayısı azalıyor. Türkiye'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 17 Mayıs'ta açıklanan verilere göre 44 artarak 4140'ya yükseldi. Son 24 saatte 1368 kişiye daha tanı kondu.

Son Dakika: Türkiye'de 17 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 44 oldu, 1368 yeni vaka tespit edildi
17.05.2020 19:27 | Son Güncelleme: 17.05.2020 19:39

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, her akşam olduğu gibi bu akşamda Türkiye'deki koronavirüs salgınıyla ilgili son verileri kamuoyuna duyurdu.

VEFAT SAYISI 4 BİN 140'A YÜKSELDİ

Bakan Koca'nın açıkladığı verilere göre son 24 saatte 44 kişinin daha koronavirüsten hayatını kaybetmesiyle vefat sayısı 4 bin 140'a yükseldi. Bin 368 kişiye daha koronaviüs tanısı konmasıyla birliktede toplam vaka sayısı 149 bin 435 oldu.

Son Dakika: Türkiye'de 17 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 44 oldu, 1368 yeni vaka tespit edildi

35 BİNİ AŞKIN TEST YAPILDI

Son 24 saatte yapılan test sayısı 35 bin 369 olurken toplam test sayısı ise 1 milyon 624 bin 994'e yükseldi.

TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI 110 BİNE YAKLAŞTI

Bugün bin 825 hastanın daha iyileşmesiyle toplam iyileşen hasta sayısı 109 bin 962 oldu. 914 hastanın tedavisi yoğun bakımda devam ederken 468 hasta solunum cihazına bağlı durumda.

Son Dakika: Türkiye'de 17 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 44 oldu, 1368 yeni vaka tespit edildi

"YARIN VE ERTESİ GÜN EVDE KALALIM"

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, koronavirüs vakalarıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Bakan Koca, "Yeni vaka sayımızda beklenen düzeyde bir düşüş gerçekleşti. Bazı verilerse, genel seyir içinde olağan değişkenlikler gösterdi. Koronavirüsün yayılmasına karşı verdiğimiz mücadelede evde kaldığımız günlerin rolü çok büyük. Yarın ve ertesi gün evde kalalım" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Türkiye'de 17 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 44 oldu, 1368 yeni vaka tespit edildi

Güncel Manşet

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