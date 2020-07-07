Son Dakika: 81 ilde yarın koronavirüs denetimi yapılacak
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Son Dakika: 81 ilde yarın koronavirüs denetimi yapılacak

Son dakika: Ülke genelinde yarın koronavirüs önlemlerine ilişkin sorumlulukların yerine getirilip getirilmediğini denetlenecek.

07.07.2020 10:13 | Son Güncelleme: 07.07.2020 11:01

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine "Covid- 19 Tedbirleri Kapsamında Denetimler" konulu genelge gönderdi. Genelgede,içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu için alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenerek, bu kural ve tedbirler çerçevesinde faaliyetlerin sürdürülmesi sağlandığı ifade edildi.

Kontrollü sosyal hayat döneminde Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından belirlenerek yayımlanan rehberlerde yer alan kurallara ve alınması gereken önlemlere ilişkin sorumlulukların yerine getirilip getirilmediğinin düzenli olarak denetlenmesi amacıyla 81 İl Valiliği talimatlandırıldığı belirtildi.

BİRÇOK MEKAN VE İŞLETME DENETLENECEK

Daha önce genelgelerle her bir iş yeri/faaliyet alanı için alınması gereken önlemler belirlendiği hatırlatılan genelgede, bu kapsamda ticari taksiler, pazar yerleri, sosyete pazarları, şehir içi ve şehirler arası toplu ulaşım araçları, camiler, lokanta, restoran, kafe, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, çay bahçesi, sahil bantları, dernek lokalleri, düğün ve nikah yapılan yerler, internet kafe/salon ve elektronik oyun yerleri, berber/kuaför/güzellik merkezi, alışveriş merkezleri, park/piknik alanları vb. yerler, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, SPA ve spor merkezleri ile sinema, tiyatro ve diğer kültürel aktivite yerleri, lunapark ve tematik parkların; valiler yönetim ve koordinasyonunda tüm illerde 8 Temmuz 2020 Çarşamba günü denetimleri gerçekleştirilecek.

MASKE VE FİZİKİ MESAFE KONTROL EDİLECEK

Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce başta şehir içi ya da şehirler arası toplu ulaşım araçları olmak üzere vatandaşların toplu olarak bulunduğu/bulunabileceği halka açık park, bahçe, meydan, cadde, sokak ve benzeri yerlerde maske, fiziki mesafe ve bu alanlar için belirlenmiş diğer kuralların denetimine yönelik gerekli planlama ve hazırlıklar yapılacak.

Denetim ekipleri, her bir iş kolu ya da mekânın uzmanlık bilgisi göz önünde bulundurularak ilgili kamu kurum ve kuruluşları (kolluk, yerel yönetimler, il/ilçe müdürlükleri vb.) ile meslek odalarının temsilcilerinden oluşacak şekilde düzenlenecek.

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Son Dakika: 81 ilde yarın koronavirüs denetimi yapılacak

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Haber Yorumları (23)
EE SONUÇ SAĞLIK MI YOKSA ??: Sağlıkığımız İçin yapılıyor yoksa çok güzel cezalar kesmek ? bekleyip göreceğiz
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ASLAN GÜNGÖR: Denetim yapılacağını sağır sulatan bile duyurmak için neler yapılıyor. Denetim demek hazırlıksız normal zamanda yapılan işlerdir ve denetim ayda yılda bir kez devamlı olmalı ki istenilenlerin yapılıp yapılmadığı görülsün. Amaç göstermelik denetim bak biz yapıyoruz diye. . .
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BURAK CAN: Maske takarak tamamen koronaya davet ediliyor kesinlikle sıcaklarda insanlar tekrar tekrar çıkarıp ağzını burnunu terini silerek tekrar takıyor kesinlikle zararlı olduğu apacık inanılır gibi değil insanlar agızlarında bir bakteri yumagı taşıyorlar sürû insanları nasıl sorgulamazlar akıl tutulması
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