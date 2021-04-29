Son dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan İstanbul Havalimanı paylaşımı
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Son dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan İstanbul Havalimanı paylaşımı

Son dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan İstanbul Havalimanı paylaşımı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Devlet Hava Meydanları İşletmesi(DHMİ) Genel Müdürlüğü, 2020 yılında İstanbul Havalimanı'na garanti ödemesi yapıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi(DHMİ) Genel Müdürlüğü, 2020 yılında İstanbul Havalimanı'na garanti ödemesi yapıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu konuya ilişkin, "Uçmayacak uçağın, uçağa binmeyecek yolcunun da parası ödenecek." şeklindeki asılsız söylemlere inat İstanbul Havalimanı, 17 bin 407 uçuşla Mart 2021'de de Avrupa'nın en çok sefer yapılan havalimanı oldu. Bu gurur hepimizin" dedi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi(DHMİ) Genel Müdürlüğü, 2020 yılında İstanbul Havalimanı'na garanti ödeme yapıldığı yönündeki söylemlere ilişkin açıklamada bulundu.

"İstanbul Havalimanı'na 2020 yılında hiçbir garanti ödemesi yapılmamıştır"

DHMİ' nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İstanbul Havalimanı'na 2020 yılında hiçbir garanti ödemesi yapılmamıştır. Karalanmaya çalışılan İstanbul Havalimanı, EUROCONTROL (Avrupa Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı) tarafından salgın döneminde Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak ilan edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Bakan Karaismailoğlu: "Bu gurur hepimizin"

Konuya ilişkin sosyal medya hesabı Twitter'dan bir paylaşımda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı'nın pandemi dönemindeki performansına dikkat çekerek, "'Uçmayacak uçağın, uçağa binmeyecek yolcunun da parası ödenecek." şeklindeki asılsız söylemlere inat @igairport 17 bin 407 uçuşla Mart 2021'de de Avrupa'nın en çok sefer yapılan havalimanı oldu. Bu gurur hepimizin" değerlendirmesinde bulundu.

(Ferhat Yasak/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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