Ukraynalılar, Savaşta Hayatını Kaybeden Askeri Diz Çökerek Uğurladı - Haberler

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Ukraynalılar, Savaşta Hayatını Kaybeden Askeri Diz Çökerek Uğurladı

İhlas Haber Ajansı - Bekir Keskin - Güncel
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- Ukraynalılar, savaşta hayatını kaybeden askeri diz çökerek uğurladı Rusya'nın saldırısında hayatını kaybeden Ukraynalı asker, Ukraynalı vatandaşlar tarafından diz çökerek uğurlandı.

- Ukraynalılar, savaşta hayatını kaybeden askeri diz çökerek uğurladı

KİEV - Rusya'nın saldırısında hayatını kaybeden Ukraynalı asker, Ukraynalı vatandaşlar tarafından diz çökerek uğurlandı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 17 gündür aralıksız sürerken, her iki ülkede de can kayıpları artmaya devam ediyor. Rus askerlerinin saldırısında hayatını kaybeden Ukraynalı asker için de bugün Hmelnitskiy bölgesinde eskort eşliğinde cenaze geçit töreni düzenlendi. Geçit sırasında Ukraynalı vatandaşlar, hayatını kaybeden askeri yerde diz çökerek uğurladı.

Ukraynalılar, Savaşta Hayatını Kaybeden Askeri Diz Çökerek Uğurladı

Ukraynalılar, Savaşta Hayatını Kaybeden Askeri Diz Çökerek Uğurladı

İhlas Haber Ajansı / Bekir Keskin - Güncel

Ukrayna, Rusya, Asker, Politika, Güncel, Haberler

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