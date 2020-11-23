Arkalarından gelip küçük kızı istismar etti! Avcılar'da Ukraynalı aileye taciz şoku kamerada

Avcılar'da taksi bulmak için yürüyen Ukraynalı aile, bir sapığın tacizine uğradı. 12 yaşındaki kız çocuğuna yönelik gerçekleşen istismar anı kameralara yansırken bir anda neye uğradıklarını şaşıran anne, sapığa tepki gösterdi. Polis ekipleri şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

Geçtiğimiz cumartesi günü saat 02:00 sıralarında Avcılar Şükrübey metrobüs durağı mevkiinde edinilen bilgiye göre Ukrayna'dan akrabalarını ziyarete gelen anne ve iki kızı, metrobüsten indikten sonra taciz şoku yaşadı.

ÖNCE SÖZLÜ SONRA FİZİKSEL TACİZ

Taksi bulmak için yol kenarında yürüyen Ukraynalı aile, kendilerini takip eden bir şüphelinin tacizine uğradı. Aileyi takip eden şüpheli, önce sözlü tacizde bulunduğu ailenin 12 yaşındaki kızına fiziki müdahalede bulundu. Taciz karşısında şok olan aile çılgına döndü. Annenin tepkisi üzerine olay yerinden uzaklaşan şüpheli kayıplara karıştı.

ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Yaşadığı şoku üstünden atamayan aile bir belediye arabasını durdurarak yardım istedi. Karakola giden aile, şahıs hakkında şikayetçi oldu. Yaşanan olay ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

O ANLAR KAMERADA

Kameralara yansıyan görüntülerde anne ile 2 kızının ellerinde bavullarla yürüdükleri görülüyor. Bu sırada kendilerini takip eden şahsın bir anda 12 yaşındaki kız çocuğuna yönelik tacizde bulunduğu kameralara yansıyor. Görüntülerde annenin tepki gösterdiği zanlının olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERDAL CAN İÇELLİ