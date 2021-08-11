Son dakika... Ukrayna uçakları Türkiye'de yangından etkilenen bölgelere 856 ton su boşalttı
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Son dakika... Ukrayna uçakları Türkiye'de yangından etkilenen bölgelere 856 ton su boşalttı

Son dakika... Ukrayna uçakları Türkiye'de yangından etkilenen bölgelere 856 ton su boşalttı
Anadolu Ajansı / Talha Yavuz - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Ukrayna'nın, orman yangınlarıyla mücadeleye destek için Türkiye'ye gönderdiği 2 uçağın bugüne kadar 107 uçuşla 856 ton su boşalttığı bildirildi.

Ukrayna'nın, orman yangınlarıyla mücadeleye destek için Türkiye'ye gönderdiği 2 uçağın bugüne kadar 107 uçuşla 856 ton su boşalttığı bildirildi.

Ukrayna Devlet Acil Servisinden yapılan açıklamada, son 24 saatte Muğla'daki yangın bölgelerine 9 uçuşla 72 ton su boşaltıldığı kaydedildi.

Açıklamada, uçakların yangın bölgelerine bugüne kadar 107 uçuş yaptığı ve 856 ton su attığı belirtildi.

Ukrayna, 30 Temmuz'da Türkiye'ye orman yangınlarıyla mücadeleye destek için 2 AN-32 P tipi uçak ile özel destek ekibi göndermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz

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