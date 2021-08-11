Son dakika... Ukrayna uçakları Türkiye'de yangından etkilenen bölgelere 856 ton su boşalttı

Bir son dakika haberine göre Ukrayna'nın, orman yangınlarıyla mücadeleye destek için Türkiye'ye gönderdiği 2 uçağın bugüne kadar 107 uçuşla 856 ton su boşalttığı bildirildi.