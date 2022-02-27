Son Dakika: Rus basının "Zelenski müzakere teklifini kabul etti" iddiası boşa çıktı, Ukrayna'dan yalanlama
Haberler.com, Erdem Aksoy - Dünya
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Son dakika: Putin'in Danışmanı Vladimir Medinskiy başkanlığındaki Rus heyet sabah saatlerinde Ukrayna ile görüşmek için Belarus'a gitti. Ancak görüşme için şart koşan Ukrayna Cumhurbaşkanı Viladimir Zelenski'nin ekibi, saat 15.00'a kadar görüşmeye gitmeyince Rusya tarafı "Verilen süre doldu" dedi. Son dakikalarda Rus medyası tarafından ortaya atılan iddiada Ukrayna heyetinin Belarus'a gittiği belirtildi ancak Ukrayna cephesi bu iddiaları yalanladı.
Ayrıntılar geliyor...