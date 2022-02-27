Son Dakika: Rus basının "Zelenski müzakere teklifini kabul etti" iddiası boşa çıktı, Ukrayna'dan yalanlama - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika: Rus basının "Zelenski müzakere teklifini kabul etti" iddiası boşa çıktı, Ukrayna'dan yalanlama

Haberler.com, Erdem Aksoy - Dünya
 - Güncelleme:
Son Dakika: Rus basının

Son dakika: Putin'in Danışmanı Vladimir Medinskiy başkanlığındaki Rus heyet sabah saatlerinde Ukrayna ile görüşmek için Belarus'a gitti. Ancak görüşme için şart koşan Ukrayna Cumhurbaşkanı Viladimir Zelenski'nin ekibi, saat 15.00'a kadar görüşmeye gitmeyince Rusya tarafı "Verilen süre doldu" dedi. Son dakikalarda Rus medyası tarafından ortaya atılan iddiada Ukrayna heyetinin Belarus'a gittiği belirtildi ancak Ukrayna cephesi bu iddiaları yalanladı.

Ayrıntılar geliyor...

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Belarus, Dünya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title