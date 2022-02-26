Son Dakika: Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, Türkiye'nin Rus gemilerine boğazları kapatma talebini yeniledi
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Son dakika: Rusya işgalinin 3. gününde çatışmalar devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüşen Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, sosyal medyadan paylaşımda bulundu. Türkiye'nin Rus gemilerine boğazları kapatma talebini yenileyen Zelenski, "Cumhurbaşkanı arkadaşım Erdoğan ve Türk halkına güçlü destekleri için teşekkür ederim" dedi.
Rusya'nın Ukrayna'yı işgali 3. gününe girilirken, iki ülkenin müzakere masasındaki görüşmeleri olumsuz sonuçlandı ve Putin, ordusuna tekrar ilerleme talimatı verdi. Çatışmalar şiddetle sürerken Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonla kritik bir görüşme gerçekleştirdi.
ZELENSKİ'DEN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR
Görüşme sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Zelenski, "Cumhurbaşkanı arkadaşım Erdoğan ve Türk halkına güçlü destekleri için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
BOĞAZLAR ÇAĞRISINI YİNELEDİ
Sözlerinin devamında Türkiye'nin Rus gemilerine boğazları kapatma talebini yenileyen Zelenski, "Rusya'nın savaş gemilerinin Karadeniz'e geçişinin yasaklanması ve Ukrayna için önemli askeri destek son derece önemlidir. Ukrayna asla unutmayacak" dedi.