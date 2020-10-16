Son Dakika | Uçurumdan yuvarlanan çiftçiyi, itfaiye kurtardı
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Son Dakika | Uçurumdan yuvarlanan çiftçiyi, itfaiye kurtardı

16.10.2020 10:12 | Son Güncelleme: 16.10.2020 10:16
Son Dakika | Uçurumdan yuvarlanan çiftçiyi, itfaiye kurtardı

Son dakika haberler: HATAY'ın İskenderun ilçesinde uçurumdan yuvarlanıp yaralanan çiftçi Cemil Yılmaz'ı (68), mahsur kaldığı bölgeden itfaiye ekipleri kurtardı.

HATAY'ın İskenderun ilçesinde uçurumdan yuvarlanıp yaralanan çiftçi Cemil Yılmaz'ı (68), mahsur kaldığı bölgeden itfaiye ekipleri kurtardı. Yılmaz, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

İskenderun'un kırsal Bekbele Mahallesi'nde oturan çiftçi Cemil Yılmaz, dün öğle saatlerinde oğlu Kenan (32) ile birlikte Bitişik Demen Yaylası'ndaki tarlasına gitmek üzere yaya olarak yola çıktı. Yolda Cemil Yılmaz, ayağının kayması sonucu uçurumdanyuvarlandı. Yaralanıp, kayalıkların arasında mahsur gören Yılmaz'ın oğlu, durumu sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerine haber verdi. Bölgeye sevk edilen ekipler, sis ve zorlu arazi koşulları nedeniyle Yılmaz'ı bulunduğu yerden kurtarmakta zorluk çekti. Çevredeki vatandaşların da desteğiyle yoğun çabalar sonucu Yılmaz, kurtarılarak ambulansla İskenderun Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yılmaz'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.


Son Dakika | Uçurumdan yuvarlanan çiftçiyi, itfaiye kurtardı
Son Dakika | Uçurumdan yuvarlanan çiftçiyi, itfaiye kurtardı
Son Dakika | Uçurumdan yuvarlanan çiftçiyi, itfaiye kurtardı
Son Dakika | Uçurumdan yuvarlanan çiftçiyi, itfaiye kurtardı
Son Dakika | Uçurumdan yuvarlanan çiftçiyi, itfaiye kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ufuk AKTUĞ

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