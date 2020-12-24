Son Dakika! Uber Türkiye'ye geri mi dönüyor? Uber erişim engeli kaldırıldı mı?

Tüm dünyada yaygın olarak kullanılan Uber ve Uber Taksi uygulamasının, geçtiğimiz yıl Türkiye'de erişimi engellenmişti. Bugün İstinaf Mahkemesi'nde Uber davası görüldü. Peki bugün alınan karar ile Uber'e Türkiye'de erişim engeli kaldırıldı mı? Uber Türkiye'ye geri mi dönüyor? İşte İstisnaf mahkemesi kararı!

Uber, mobil cihazlarda erişilen bir ulaşım uygulamasıdır. Uber ve Uber Taksi, kişilerin gitmek istediklere yerlere lüks araç ve taksileri kolaylıkla gidebilmeleri için oluşturulan bir uygulamadır. Kullanıcı, harita üzerinden gideceği noktayı seçer ve Uber sürücüsü aldığı çağrıdan sonra kısa sürede kişiyi lüks araçlarla konforlu bir şekilde gideceği yere götürür. Bu sistem dünyada çok popülerdir ve geçen senelerde ülkemizde kullanıcılar tarafından büyük ilgi görmüştü. Fakat taksicilerin bu durumdan rahatsız olması ve çeşitli sebeplerden geçtiğimiz sene hem internet sitesi hem de uygulamasına erişim engeli getirildi! Bugün İstisnaf mahkemesi yeni bir gelişme yayınladı!

UBER ERİŞİM ENGELİ KALDIRILDI MI?

Uber hizmetlerine önce taksicilerden tepkiler başladı ve son olarak 16 Ekim 2019 tarihinde İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi, haksız rekabet oluştuğu gerekçesiyle Uber faaliyetlerinin durdurulmasına, mobil uygulamasına ve internet sitesine erişimin engellenmesine karar verdi. Bugün İstisnaf Mahkemesi bir gelişme yayınladı! İstinaf mahkemesi bugün duyurduğu kararla Uber'e Türkiye'de erişim engeli getiren ilk derece mahkeme kararının hatalı olduğunu bildirdi. İstinaf Mahkemesi bu kararı bozarak Uber'e erişim engelini kaldırdı.

UBER TÜRKİYE'YE GERİ Mİ DÖNÜYOR?

İstisnaf Mahkemesi'nin kararının üstüne Türkiye'de Uber tekrar hizmete girecek mi ve girecekse ne zaman girecek soruları sorulmaya başlandı. Bunun üzerine Uber Global sözcüsü, "Türkiye'ye inanıyoruz ve bağlıyız. İstinaf mahkemesi Uber Taksi ile faaliyetlerimizi sürdürmeye devam edebileceğimizi teyit ettiği için mutluyuz. Uygulamamızı İstanbul'daki tüm yolcu ve sarı taksi şoförlerine sunmaya devam edeceğiz." dedi.