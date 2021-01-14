Son Dakika | Twitter'ın CEO'su Dorsey: Trump'ın hesabını askıya almak doğru bir karardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son Dakika | Twitter'ın CEO'su Dorsey: Trump'ın hesabını askıya almak doğru bir karardı

14.01.2021 08:01 | Son Güncelleme: 14.01.2021 08:05
Son Dakika | Twitter'ın CEO'su Dorsey: Trump'ın hesabını askıya almak doğru bir karardı

Son dakika habere göre Sosyal medya platformu Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey, ABD Başkanı Donald Trump'ın hesabının kalıcı olarak askıya alınması hakkında, "Yasağımızla gurur duymuyorum ancak verdiğimiz karar doğruydu" dedi.

Sosyal medya platformu Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey, ABD Başkanı Donald Trump'ın hesabının kalıcı olarak askıya alınması hakkında, "Yasağımızla gurur duymuyorum ancak verdiğimiz karar doğruydu" dedi.

Twitter CEO'su Jack Dorsey, ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter hesabının kalıcı olarak askıya alınması konusunda açıklamada bulundu. Twitter üzerinden açıklama yapan Dorsey, "Bunun Twitter için doğru bir karar olduğuna inanıyorum. Olağanüstü bir durumla karşı karşıya kaldık" dedi. Uygulanan karar nedeniyle üzüntü duyduğunu belirten Dorsey, "Politikamız ve yaptırımımızdaki tutarsızlıklara hepimiz eleştirel bir gözle bakmalıyız" diye konuştu.Dorsey aynı zamanda, Twitter'ın kurallarına uymayan ve yaptırımlara katılmayan kişiler için, "Başka internet hizmetlerine gidebilirler" ifadesini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Fikri Sağlar Devlet Bahçeli Nikol Paşinyan Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Kanye West Demet Özdemir Kim Kardashian İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Mesut Bakkal Gökhan Gönül Oğuzhan Özyakup Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kamu İzmir Kongre Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika | Twitter'ın CEO'su Dorsey: Trump'ın hesabını askıya almak doğru bir karardı - Haberler Dünya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.1.2021 08:07:46. #1.14#
title