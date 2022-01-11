Tuzla'da öldürülen kadın avukat tehditleri sosyal medyasından paylaşmış
TUZLA'da restoranda silahlı saldırı sonucu öldürülen 29 yaşındaki avukat Dilara Yıldız'ın tehdit mesajlarını sosyal medya hesabında paylaştığı ortaya çıktıOlay dün saat 22.00 sıralarında Tuzla Cami Mahallesi'nde bulunan bir restoranda meydana geldi.
TUZLA, İSTANBUL (DHA) - TUZLA'da restoranda silahlı saldırı sonucu öldürülen 29 yaşındaki avukat Dilara Yıldız'ın tehdit mesajlarını sosyal medya hesabında paylaştığı ortaya çıktı
Olay dün saat 22.00 sıralarında Tuzla Cami Mahallesi'nde bulunan bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre 29 yaşındaki avukat Dilara Yıldız bir restoranda eski nişanlısı Oktay Dönmez (29) ile birlikte oturuyordu. Bu sırada çıkan tartışmada Dönmez, belinden çıkardığı tabancayla Dilara Yıldız'a defalarca ateş etti. Olay yerinde hayatını kaybeden Dilara Yıldız'ın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından adli tıp kuruma sevk edildi. Zanlı ise olay yerinin yanındaki polis merkezine giderek teslim oldu.Yaşanan olaydan önce Oktay Dönmez'in, Dilara Yıldız'a tehdit mesajları attığı öne sürüldü. Telefonunda kayıtlı olmayan ancak Dönmez'e ait olduğu öne sürülen mesajlarda Yıldız'a, "Çok zamanın yok bu hayatta" yazıldığı görülüyorAtılan mesajları sosyal medya hesabında paylaşan Yıldız'ın ise, "Özür dileyerek paylaşmak ve buradan cevap vermek istiyorum. Öncelikle bu yabancı kaynaklı numaradan yazınca şikayet etsem de bulunamam sanıyorsun, rahatsın ama nasıl bulunduğunu sana yaşatarak öğreteceğim" şeklinde cevap veriyor.