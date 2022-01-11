Tuzla'da öldürülen kadın avukat tehditleri sosyal medyasından paylaşmış

TUZLA, İSTANBUL (DHA) - TUZLA'da restoranda silahlı saldırı sonucu öldürülen 29 yaşındaki avukat Dilara Yıldız'ın tehdit mesajlarını sosyal medya hesabında paylaştığı ortaya çıktı

Olay dün saat 22.00 sıralarında Tuzla Cami Mahallesi'nde bulunan bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre 29 yaşındaki avukat Dilara Yıldız bir restoranda eski nişanlısı Oktay Dönmez (29) ile birlikte oturuyordu. Bu sırada çıkan tartışmada Dönmez, belinden çıkardığı tabancayla Dilara Yıldız'a defalarca ateş etti. Olay yerinde hayatını kaybeden Dilara Yıldız'ın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından adli tıp kuruma sevk edildi. Zanlı ise olay yerinin yanındaki polis merkezine giderek teslim oldu.