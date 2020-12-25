Son Dakika: Türkiye'ye yurt dışından gelen yolcular için negatif test ibraz etme zorunluluğu getirildi
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Son Dakika: Türkiye'ye yurt dışından gelen yolcular için negatif test ibraz etme zorunluluğu getirildi

25.12.2020 19:49 | Son Güncelleme: 25.12.2020 20:07

Son dakika: Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, koronavirüs ile mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı'nın talebi doğrultusunda 28 Aralık'tan itibaren Türkiye'ye hava yolu ile gelecek olan yolcuların uçak biniş öncesi son 72 saatte alınmış negatif PCR testi sonuç belgesi isteneceğini duyurdu.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, yeni koronavirüs tedbirlerine ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

"Artık PCR (-) testi zorunluluğu var" diyen Ekşi, "Kovid ile mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığımızın isteği doğrultusunda 28 Aralık tarihinden itibaren Türkiye'ye havayolu ile gelecek tüm yolcularımızdan uçak biniş öncesi son 72 saatte alınmış PCR (-) sonuç belgesi istenecektir" paylaşımında bulundu.

Son Dakika: Türkiye'ye yurt dışından gelen yolcular için negatif test ibraz etme zorunluluğu getirildi
Son Dakika: Türkiye'ye yurt dışından gelen yolcular için negatif test ibraz etme zorunluluğu getirildi
Haber Yorumları (3)
ACEM: Demin işe geldim dolmuşta ayakta 30 kişi var Devlet ist yönetemiyor aciz bir hâl var Istanbul allaha emanet kendi kendini idare ediyo durum içler acısı
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SİZ BÖYLESİNİZ: Her gün ölenlerden siz sorumlusunuz eyyy hükümet, bu tedbirleri neden zamanında almadınız
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MURAT: bu zamana kadar test yapıp gelmiyorlarmış yanlışmı anlıyorum
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