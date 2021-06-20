Son Dakika! Avusturya'da yakalanan Sezgin Baran Korkmaz'ın iadesi için süreç başladı
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Son Dakika! Avusturya'da yakalanan Sezgin Baran Korkmaz'ın iadesi için süreç başladı

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Güncel

Son dakika! Sezgin Baran Korkmaz'ın yakalanmasıyla ilgili açıklama yapan Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, "Söz konusu şahıs, Viyana'dan 260 kilometre uzaktaki bir kasabada bulunarak şehre getirildi. Yarın muhtemelen hakim karşısına çıkacak. 19 Haziran itibarıyla iade işlemleri sürecini başlattık" ifadelerine yer verdi.

Kara para aklama ve dolandırıcılık suçlamasıyla ABD ve Türkiye tarafından aranan Sezgin Baran Korkmaz, dün ABD'nin talebi doğrultusunda Avusturya'da tutuklandı.

AVUKATI AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Hem ABD'nin hem de Türkiye'nin iade talebi olduğunu ifade eden Korkmaz'ın avukatı Mehmet Demir, "Suç gelirlerinin aklandığını bilmesine rağmen sessiz kalmak iddiasıyla ABD'de başlatılan soruşturma nedeniyle Avusturya'da ABD'nin talebi üzerine gözaltına alındı. İade sürecini başlattılar. ABD'de yeni açılan ama eski dava ile bağlantılı bir dava olduğunu öğrendik" sözlerine yer vermişti.

"YARIN HAKİM KARŞISINA ÇIKMASI MUHTEMEL"

Sürecin takiplerinde olduğunu belirten Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, "Söz konusu şahıs dün, 19 Haziran günü Viyana'dan takriben 260 kilometre uzaklıkta bir kasabada gözaltına alındı. Ve kendisi akşama doğru Viyana'ya getirildi. Hali hazırda Viyana Eyalet Ceza Mahkemesi'nde bulunmaktadır. Hakim karşısına çıkmayı beklemektedir. Kurallar gereği, doğal akış gereği yarın çıkması büyük bir ihtimal. Bizlerde bakanlığımızdan aldığımız talimat doğrultusunda gereğini yerine getirerek iade işlemleri için süreci 19 Haziran tarihiyle başlatmış durumdayız" sözlerine yer verdi.

Son Dakika! Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun: Sezgin Baran Korkmaz'ın iade işlemleri için süreci 19 Haziran tarihiyle başlattık
Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun

KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYOR

Hakkında Interpol'ün kırmızı bültenle arama kararı bulunan Korkmaz'ın 5 Aralık 2020'de yurt dışına çıktığı İstanbul Havalimanı'nın güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edilmişti.

Son Dakika! Avusturya'da yakalanan Sezgin Baran Korkmaz'ın iadesi için süreç başladı
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Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü
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