Son dakika... Türkiye Milletvekilleri Birliğinden Macron'a tepki Bir son dakika haberine göre Türkiye Milletvekilleri Birliği Başkanı Ramazan Başak, "Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bir devlet adamına yakışmayacak şekilde şımarık tavırlar sergilemektedir.

Türkiye Milletvekilleri Birliği Başkanı Ramazan Başak, "Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bir devlet adamına yakışmayacak şekilde şımarık tavırlar sergilemektedir. Kendilerini üstün gören Avrupalı liderler boylarını aşan sözlerle komik duruma düşmektedirler. Ülkemizin içişlerine burnunu sokmak, seçilmiş Cumhurbaşkanına dil uzatmak kimsenin haddi değildir" dedi.

Türkiye Milletvekilleri Birliği, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki skandal sözlerine yaptığı yazılı açıklama ile tepki gösterdi. Türkiye Milletvekilleri Birliği Genel Başkanı Ramazan Başak, yaptığı yazılı açıklamada, "Güçlü Türkiye'nin dünya sahnesinde yer alması, kimi çevreleri rahatsız etmiştir. Batılı devletler, Türkiye'nin güçlenmesi karşısında maalesef ki hasmane bir tutum sergilemektedir. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bir devlet adamına yakışmayacak şekilde şımarık tavırlar sergilemektedir. Kendilerini üstün gören Avrupalı liderler boylarını aşan sözlerle komik duruma düşmektedirler. Ülkemizin içişlerine burnunu sokmak, seçilmiş Cumhurbaşkanına dil uzatmak kimsenin haddi değildir. Son günlerde ülkemize dönük yapılan hadsiz ve şımarık açıklamalar Türkiye'nin birliği ve beraberliğini hedef almaktadır. Telaş ve acz içinde olanlar uluslararası hukuku hiçe sayarak yanlış yollara sapmaktadır" ifadelerini kullandı.

Başak, 83 milyon vatandaşın tek yürek, tek ses olarak kendini bilmezlere hak ettikleri karşılığı vereceğini vurgulayarak, "Ne kadar haksızlık ve hukuksuzluk yaparlarsa yapsınlar Türkiye'nin bileğini kimse bükemez. Mavi vatan mücadelemize yılmadan devam edeceğiz ve mazlumlara yardım eli uzatmaktan hiçbir sömürgeci güç bizi alıkoyamayacaktır" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA