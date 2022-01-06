Son Dakika: Türkiye'den Kazakistan'daki olaylarla ilgili ilk mesaj: Daima dost ve kardeş Kazakistan'ın yanındayız - Haberler
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Son Dakika: Türkiye'den Kazakistan'daki olaylarla ilgili ilk mesaj: Daima dost ve kardeş Kazakistan'ın yanındayız

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Politika

Son dakika: Kazakistan'da akaryakıt fiyatlarına yapılan zammın ardından çıkan olaylarla ilgili Türkiye'den ilk mesaj geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Daima dost ve kardeş Kazakistan'ın yanındayız. Bugünlerin atlatılması, Kazakistan'ın her bakımdan huzurlu ve güçlü olması en büyük temennimizdir. Kazakistan halkı büyük bir halktır. Bugünleri sağduyulu şekilde atlatacak basirete sahiptir." dedi.

Kazakistan'da akaryakıt zammına tepki olarak başlayan protestolar, şiddet olaylarına dönüştü. Hükümet olaylar büyüyünce istifasını sundu. Ancak bu durum da sokaktaki eylemleri durdurmaya yetmedi. OHAL ilan edilen ülkede onlarca kişinin hayatını kaybettiği, yüzlerce vatandaşın da yaralandığı açıklandı.

Bu gelişmelerden sonra Türkiye'den Kazakistan'da yaşanan olaylarla ilgili ilk mesaj geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Daima dost ve kardeş Kazakistan'ın yanındayız. Bugünlerin atlatılması, Kazakistan'ın her bakımdan huzurlu ve güçlü olması en büyük temennimizdir. Kazakistan halkı büyük bir halktır. Bugünleri sağduyulu şekilde atlatacak basirete sahiptir. Kazakistan'daki can kayıplarından büyük üzüntü duyuyoruz." dedi.

Olayların kısa sürede son bulmasını temenni ettiklerini belirten Çelik, "Tüm Kazakistan halkının güven içinde olması en büyük temennimizdir. Kazakistan'ın normale dönmesi en çok Türkiye'yi sevindirecektir." ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Türkiye'den Kazakistan'daki olaylarla ilgili ilk mesaj: Daima dost ve kardeş Kazakistan'ın yanındayız

Öte yandan Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) yetkilileri, barış gücünün Kazakistan'daki ana görevinin devlet ve ordu tesislerini korumak olduğunu söyledi. Barış gücünün öncü birimleri şimdiden Kazakistan'da çalışmaya başladı. Barış gücü içerisinde Rusya, Belarus, Ermenistan, Tacikistan ve Kırgızistan askerlerinin yer aldığı belirtiliyor. KGAÖ yetkilileri, Rusya hava güçlerinin askeri kargo uçaklarının şu an, Rusya'nın barış gücü olarak Kazakistan'a göndereceği birliklerini ülkeye taşıdığını kaydetti. Barış gücü içinde, Rusya'nın hava indirme birlikleri birimleri yer alıyor. Ermenistan yetkilileri de barış gücü kapsamında Kazakistan'a yaklaşık 70 asker gönderdiğini aktardı.

KGAÖ barış güçleri, ülkede şiddet olaylarına dönüşen protestoların bastırılmasına yardım etmek adına Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Comert Tokayev'in isteği üstüne ülkeye gönderiyor.

Servet Uzun
Servet Uzun
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