Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs salgınında seyahat için ''HES kodu'' uygulaması başladı
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Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs salgınında seyahat için ''HES kodu'' uygulaması başladı

Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs önlemleri kapsamında ulaşımda uygulanacak yeni tedbirleri duyurdu. Koca, ''HES kodu'' ile güvenli yolculuk yapılacağını belirtti.

20.05.2020 17:30 | Son Güncelleme: 20.05.2020 18:16

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, uçak ve trenle seyahatlerin artık HES kodu ile yapılacağını belirterek, ' 'Hayat Eve Sığar'' uygulamasına gelecek bir özellikle yolcuların iç hat uçuşlarına kabulü "Hayat Eve Sığar (HES)" kodu kontrolü ile sağlanacak. İç hatlarda uçuşa 24 saat kala uçuştaki tüm yolcuların risk durumları HES kodu üzerinden sorgulanacak" dedi.

HES KODU İLE YOLCULUK

Koca uygulamayla ilgili şöyle konuştu: "HES kodu ile kısa mesaj ile alınabilecek. Bu kod ile seyahatte en üst düzeyde güvenlik sağlanacak. Risk varsa onay verilmeyecek. Yolculuklarda bu güvenliğimizi sağlayacak. Her yolculukta farklı bir HES kodu alınacak. Önümüzdeki günlerde yaygın kullanılması hayatımızı yolculuk ederken HES kodu rahatlatacak. Ulaşımda risk taşımadığını belirten belgeler istenecek.

KONTROLLERİ FİRMALAR YAPACAK

Seyahatlerde sağlık durumlarının kontrolü, ilgili seyahat firması tarafından sağlanacak. Virüs bulaştığı tespit edilirse yolculuk esnasında temas ettiği kişilerin takibi yapılacak. İstanbul'da yoğun bakım ihtiyacının çok olduğunu biliyoruz. Yeni hastaneler ciddi manada yoğun bakım sorununu çözecek."

HES KODU NASIL ALINIR?

Kişiye özel üretilecek HES kodunun bilet üzerine eklenmesi 18 Mayıs 2020 tarihi itibariyle zorunlu hale getirildi.. HES kodu sorgulaması için HES kodu ile birlikte yolcu kimlik numarası (TCKN, Pasaport vb.), iletişim bilgisi (telefon ve e-mail alanlarının her ikisi de) ve doğum tarihi zorunlu alanlar olarak doğru ve eksiksiz olarak girilecek.

Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs salgınında seyahat için ''HES kodu'' uygulaması başladı
Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs salgınında seyahat için ''HES kodu'' uygulaması başladı

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