Son Dakika! Dünyaya korku salan Omicron varyantı Türkiye'ye de sıçradı! İşte 6 vakanın tespit edildiği iller

Dünyayı endişelendiren Omicron varyantı ile ilgili yeni bulgular ve açıklamalar gelmeye devam ederken koronavirüsün daha bulaşıcı varyantı Türkiye'ye de sıçradı. Toplamda 57 ülkede görülen Omicron varyantı Türkiye'de toplam 6 hastada görüldü. Bu hastaların 5'inin İzmir'de 1'inin İstanbul'da olduğu açıklandı.

"6 HASTANIN HASTANE İHTİYACI OLMADI"

Konuyla ilgili Meclis'teki bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Koca, "Bizde Omicron vakası var, merak etmeyin. Şu ana kadar 6 vaka tespit edildi. İstanbul'da 1, İzmir'de 5 vaka var. Bu 6 hastanın hastane ihtiyacı olmadı. Son derece belirtileri hafif, ayakta takip edilen hastalar olduğunu söylemek istiyorum. Omicron varyantıyla ilgili bu manada vatandaşımızın tedirgin olmasını istemiyorum. Biz özellikle bu varyantla ilgili şu an ki bilgilerin bulaşıcılığın daha fazla olduğu ama etkisinin daha düşük olabileceğini düşünüyoruz. Burada vatandaşımızın yapması gereken tedbirlere uyması." dedi.

OMİCRON, 57 ÜLKEDE GÖRÜLDÜ

Dünya Sağlık Örgütü, toplamda 57 ülkede Omicron varyantına rastlandığını duyurdu. DSÖ'den yapılan açıklamada, Güney Afrika'daki vaka sayılarının bir hafta içerisinde iki kat arttığına vurgu yapılırken, Zimbabve, Mozambik, Namibya en çok vakanın kaydedildiği ülkeler olarak belirlendi.

YATIŞLARDA ARTIŞ VAR

DSÖ, Omicron varyantı ile ilgili hala kısıtlı veriler bulunduğu belirtirken, Omicron'un da tıpkı Delta varyantı gibi varyantın görüldüğü ülkelerde virüsün yayılmasıyla, hastaneye yatışlarda da artış gözlemlendiği belirtildi.

DSÖ, yapılan ön analizlerin Omicron varyantındaki mutasyonların 'doğal bağışıklığı düşürdüğünü' ortaya koyduğunu belirtti. Ancak DSÖ, aşının etkileri konusunda kesin bir değerlendirme yapabilmek için daha çok veriye ihtiyaçları olduğunu açıkladı.

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