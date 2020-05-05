Son Dakika: Türkiye'de 5 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 59 artarak 3 bin 520'ye yükseldi

Son dakika: Türkiye'de 5 Mayıs tarihinde koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 59 artarak 3 bin 520'ye, vaka sayısı ise 1832 artarak 129 bin 491'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Türkiye'deki koronavirüs salgınında son verileri açıkladı. Buna göre toplam vefat sayısı 3 bin 520'ye vaka sayısı ise 129 bin 491'e yükseldi.

BİN 832 KİŞİDE KORONAVİRÜS TESPİT EDİLDİ

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen gün azalıyor. Son 24 saatte sadece 59 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybederken bin 832 kişide de koronavirüs tespit edildi.

TEST 1 MİLYON 171 BİNİ AŞTI

Son 24 saatte 33 bin 283 kişiye koronavirüs testi yapıldı. Test yapılan toplam kişi sayısı ise 1 milyon 204 bin 421'e ulaştı.

5 BİN 119 KİŞİ TABURCU OLDU

Son 24 saatte 5 bin 119 kişi tedavisi tamamlanıp taburcu oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 73 bin 285 oldu. Bin 338 hastanın tedavisi yoğun bakımda devam ederken 707 hasta ise solunum cihazına bağlı durumda.