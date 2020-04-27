Son Dakika: Türkiye'de 27 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 95 artarak 2 bin 900'e yükseldi
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Son Dakika: Türkiye'de 27 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 95 artarak 2 bin 900'e yükseldi

Son dakika: Türkiye'de 27 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 95 artarak 2 bin 900'e, vaka sayısı ise 2 bin 131 artarak 112 bin 261'e yükseldi.

Son Dakika: Türkiye'de 27 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 95 artarak 2 bin 900'e yükseldi
27.04.2020 20:08 | Son Güncelleme: 27.04.2020 20:26

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısının son 24 saatte 95 artarak 2 bin 900'e, vaka sayısının ise 2 bin 131 artarak 112 bin 261'e yükseldiğini açıkladı.

Bakan Koca, Sağlık Bakanlığı'nın 'Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. Bakanlığın verilerine göre, son 24 saatte 20 bin 143 test yapıldı ve 2 bin 121 yeni tanı konuldu. Son 24 saatte 95 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Açıklanan son rakamların ardından Türkiye'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 95 artarak 2 bin 900'e, vaka sayısı ise 2 bin 131 artarak 112 bin 261'e yükseldi.

İYİLEŞEN HASTA SAYISI YİNE VAKA SAYISINI GEÇTİ

Öte yandan, 27 Nisan koronavirüs tablosuna göre, iyileşen hasta sayısı vaka sayısını yine geçti. Bugün iyileşen hasta sayısı 4 bin 651 olarak açıklandı. Böylece, Türkiye'de koronavirüs tedavisi gördükten sonra iyileşen hasta sayısı 33 bin 791'e yükseldi.

Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 95 artarak 2 bin 900'e yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 27 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 95 artarak 2 bin 900'e yükseldi
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