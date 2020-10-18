Son Dakika: Türkiye'de 18 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 72 can kaybı, 1815 yeni vaka tespit edildi
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Son Dakika: Türkiye'de 18 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 72 can kaybı, 1815 yeni vaka tespit edildi

18.10.2020 19:18 | Son Güncelleme: 18.10.2020 20:28

Son dakika: Koronavirüste bugün hasta ve vefat sayısı düne göre arttı. Son 24 saatlik verilere göre; hasta sayısı 1815 artarak 347 bin 493 oldu. 72 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısı 9 bin 296'ya çıktı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 18 Ekim'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 1815 yeni vaka tespit edildi, vefat sayısı ise 72 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 9 bin 296'ya, toplam vaka sayısı ise 347 bin 493'e yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI 1504 OLDU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1504 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 304 bin 3'e yükseldi. Toplam test sayısı 12 milyon 408 bin 312, ağır hasta sayısı 1427, hastalarda zatürre oranı yüzde 5.9 oldu.

Son Dakika: Türkiye'de 18 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 72 can kaybı, 1815 yeni vaka tespit edildi

"AĞIR HASTA SAYILARINI AZALTMAK ZORUNDAYIZ"

Bakan Koca, "Bugün 1.500'den fazla iyileşen hastamız var. Yeni tespit edilen 1.815 hastamız var. Ağır hasta sayısı durağan seyrine devam ediyor. Aktif ve ağır hasta sayılarını azaltmak zorundayız. Tedbirlere uyarak mücadeleyi güç birliği ile sürdürmeye devam edelim" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Türkiye'de 18 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 72 can kaybı, 1815 yeni vaka tespit edildi

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