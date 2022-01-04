Son Dakika! Türkiye'de faaliyet gösteren PKK'lı teröristlerin sayısı 156'nın altına düştü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika! Türkiye'de faaliyet gösteren PKK'lı teröristlerin sayısı 156'nın altına düştü

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Güncel

Son dakika! İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, 2021'de toplam 1140 teröristin etkisiz hale getirildiğini, bunlardan 84'ünün sözde üst düzey terörist olduğunu açıkladı. Son verileri göre Türkiye'de faaliyet gösteren PKK'lı teröristlerin sayısı 156'nın altına düştü.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen faaliyetlerin değerlendirildiği bir "Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenledi.

Ülkemizde yaşanan doğal afetlere ilişkin konuşan Çataklı, yangın ve sel afet destek hesaplarına yatan bağışların toplamının 1 milyar 245 milyon 870 bin 881 TL olduğunu belirtti. 2021'de 11 bin 515 afet konutu, 126 iş yeri ile 130 ahırın yapımının tamamlandı. Çataklı, 1960 yılından bugüne tamamlanan konut sayısının ise toplamda 324 bin 411 olduğu bilgisini paylaştı.

2021 yılının tüm terör örgütleri için hüsran yılı olduğunu ifade eden Çataklı, başta terör örgütü PKK olmak üzere tüm terör örgütlerinin 2022'de, 2021'i mumla arayacağını vurguladı.

Hiçbir taşın, hiçbir mağara kovuğunun, hiçbir hücrenin teröristleri kurtaramayacağını ifade eden Çataklı, "Sol terör örgütü mensuplarına, PKK mensuplarına, FETÖ'cülere, DEAŞ mensuplarına ve diğer terör örgütü elemanlarına, sempatizanlarına şunu söylemek isterim. Artık boş hayallerin peşinden koşmayı bırakın. Yıllardır bu örgütlerde nice hayatlar heder oldu, gelinen nokta ortadadır. PKK 40 yıldır silahlı eylem yapıyor. Şu an için geldiği nokta, dağlarda 156'nın altına düşmüştür. Onlar da kovuklarından çıkamıyor." dedi.

Çataklı sözlerine şöyle devam etti: "2021'de PKK'ya 51 terörist katılmıştı, 200'ü de ikna yoluyla teslim oldu. Bu yıl 1140 terörist etkisiz hale getirildi, bunların 84'ü sözde üst düzey teröristtir."

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Son Dakika! İBB'ye teftiş için gönderilen müfettiş AK Partili mi? İçişleri'nden iddiaya yanıt geldi

Son Dakika! İBB'ye teftiş için gönderilen müfettiş AK Partili mi? İçişleri'nden iddiaya yanıt geldi

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Yorumlar (8)
bekir yapici:bir gazi olarak bu ülkenin birlik beraberligine topraklarina malina göz dikenler huzuru bozanlar halkinin canina kast edenler vatan millet hainidir Allahin gazabina ugrasinlar bu ayri ama ben artik bu bakanin sözlerine deger vermedigim gibi inanamiyorumda cünki TSK güclüdür istenirse 156 teröristi ininden cikarir tükürükle bogar daha dün ibb´de 550 tane aktif pkk´li var diyen sahis bu gün Türkiyede 156 tane var diyor o zaman suriyede yuvalanan bekletilen 30 bin pkk-ypg-pyd yapilanmasi nedir? Cevap Yaz 0 2 Yayından Kaldır
Demir Acer :daha dun bakanin verdigi bilgiye gore sadece IBB de 500 pekeke varmis bu 156 neyin nesi Cevap Yaz 0 4 Yayından Kaldır
serel:şimdi arttırırlar bizim başımız beladan kurtulurmu Cevap Yaz 0 4 Yayından Kaldır
Tüm 8 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title