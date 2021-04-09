Son Dakika: Türkiye'de 9 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 253 kişi vefat etti, 55 bin 791 yeni vaka tespit edildi
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Son Dakika: Türkiye'de 9 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 253 kişi vefat etti, 55 bin 791 yeni vaka tespit edildi

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Son Dakika: Türkiye'de 9 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 253 kişi vefat etti, 55 bin 791 yeni vaka tespit edildi

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka ve vefat sayıları düne göre düştü. 9 Nisan tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 2408'i semptomatik olmak üzere 55 bin 791 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 3 milyon 745 bin 657'ye yükseldi. Vefat sayısı 253 olarak kayıtlara geçti. İyileşen sayısı ise bugün 35 bin 786 oldu.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 9 Nisan'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 2408'i semptomatik olmak üzere toplam 55 bin 791 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 253 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 33 bin 454'ü, toplam vaka sayısı ise 3 milyon 745 bin 657'ye yükseldi.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 35 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 35 bin 786 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 3 milyon 268 bin 678'e yükseldi. Toplam test sayısı 40 milyon 994 bin 845'e yükselirken, ağır hasta sayısı 2 bin 658 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,1 oldu.

Son Dakika: Türkiye'de 9 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 253 kişi vefat etti, 55 bin 791 yeni vaka tespit edildi

VAKA SAYILARI DÜNE GÖRE DÜŞTÜ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 258 kişi hayatını kaybederken, 2316'ya semptomatik olmak üzere 55 bin 941 yeni vaka tespit edilmişti.

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