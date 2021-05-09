Son Dakika: Türkiye'de 9 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 283 kişi vefat etti, 15 bin 191 yeni vaka tespit edildi

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayılarındaki düşüş sürüyor. 9 Mayıs tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 2102'si semptomatik olmak üzere 15 bin 191 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 5 milyon 31 bin 332'ye yükseldi. Vefat sayısı 283 olarak kayıtlara geçti. İyileşen sayısı ise bugün 25 bin 694 oldu. Böylece vaka sayıları yaklaşık 2 önceki seviyeye geriledi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 9 Mayıs'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 2102'si semptomatik olmak üzere toplam 15 bin 191 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 283 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 43 bin 29'a, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 31 bin 332'ye yükseldi.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 25 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 25 bin 694 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 4 milyon 716 bin 918'e yükseldi. Toplam test sayısı 49 milyon 390 bin 141'e yükselirken, ağır hasta sayısı 3 bin 81 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,2 oldu.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 18 BİNİ AŞMIŞTI

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 281 kişi hayatını kaybederken, 2178'i semptomatik olmak üzere 18 bin 52 yeni vaka tespit edilmişti.

VAKA SAYILARI 2 AY ÖNCEKİ SEVİYEDE

Vaka sayıları, yaklaşık 2 ay önceki seviyelere geriledi. Son olarak 15 Mart 2021 tarihinde 15 bin 503 vaka kaydedilmişti.

SINIR, 5 BİN VAKA OLARAK BELİRLENMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son Kabine toplantısının ardından vaka sayılarının 5 binin altına düşmesi halinde koronavirüse karşı alınan tedbirlerin gevşetileceğini belirtmişti.