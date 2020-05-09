Son Dakika: Türkiye'de 9 Mayıs'ta açıklanan verilere göre koronavirüsten 50 kişi daha vefat etti

Son dakika: Ülkemizde son 9 Mayıs'ta açıklanan verilere göre son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 50 vatandaşımız daha hayatını kaybederken 1546 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Türkiye'nin koroanavirüs tablosuyla ilgili güncel verileri açıkladı. Buna göre salgında hayatını kaybeden sayısı 3 bin 739'a toplam vaka sayısı ise 137 bin 115'e yükselirken günlük sayılarda her geçen gün düşüş yaşandığı dikkat çekiyor.

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