Son Dakika: Türkiye'de 9 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 87 kişi vefat etti, 6 bin 454 yeni vaka tespit edildi
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Son Dakika: Türkiye'de 9 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 87 kişi vefat etti, 6 bin 454 yeni vaka tespit edildi

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Güncel

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü. 9 Haziran tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 558'i semptomatik olmak üzere 6 bin 454 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 5 milyon 306 bin 690'a yükseldi. Vefat sayısı 87 olarak kayıtlara geçti. İyileşen sayısı ise bugün 6 bin 647 oldu. Bu verilerle yarın yapılacak Kabine öncesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belirlediği 5 bin hedefi tutmadı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 9 Haziran'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 558'i semptomatik olmak üzere toplam 6 bin 454 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 87 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 48 bin 428'e, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 306bin 690'a yükseldi.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 6 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 6 bin 647 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 5 milyon 179 bin 833'e yükseldi. Toplam test sayısı 56 milyon 123 bin 336'ya yükselirken, ağır hasta sayısı bin 18 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 2,7 oldu.

Son Dakika: Türkiye'de 9 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 87 kişi vefat etti, 6 bin 454 yeni vaka tespit edildi

DÜN VAKA SAYISI 6 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 86 kişi hayatını kaybederken, 557'si semptomatik olmak üzere 6 bin 609 yeni vaka tespit edilmişti.

YARINKİ KABİNE'DE NORMALLEŞME ADIMLARI ELE ALINACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın gerçekleştirilecek Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda Türkiye'nin koronavirüs salgını kapsamındaki normalleşme adımları ele alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından yapacağı konuşmada, salgın kapsamındaki yeni adımları duyuracak.

Son Dakika: Türkiye'de 9 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 87 kişi vefat etti, 6 bin 454 yeni vaka tespit edildi
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Abdullah Karlidag
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Son Dakika: Türkiye'de 9 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 87 kişi vefat etti, 6 bin 454 yeni vaka tespit edildi - Haberler
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