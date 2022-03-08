Son Dakika: Türkiye'de 8 Mart günü koronavirüs nedeniyle 130 kişi vefat etti, 37 bin 407 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 8 Mart'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 37 bin 407 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 130 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 69 bin 294 hasta taburcu olurken bugün 365 bin 5 test yapıldı.

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 85,18 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 92,99 oldu. 2. doz ortalaması ise yüzde 85,18 olarak belirlendi. Öte yandan Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı ise 146 milyon 97 bin 881 doza yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 52 MİLYON 874 BİN 17 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 57 milyon 721 bin 404 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 52 milyon 874 bin 17 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 27 milyon 324 bin 399 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 27 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 132 kişi hayatını kaybederken 34 bin 343 da yeni vaka tespit edilmişti.