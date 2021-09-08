Son Dakika: Türkiye'de 8 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 262 kişi vefat etti, 23914 yeni vaka tespit edildi
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Son Dakika: Türkiye'de 8 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 262 kişi vefat etti, 23914 yeni vaka tespit edildi

Son Dakika: Türkiye'de 8 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 262 kişi vefat etti, 23914 yeni vaka tespit edildi
Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Güncel

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre arttı. 8 Eylül'de kaydedilen 24 saatlik verilere göre 23 bin 914 vaka tespit edilirken vefat sayısı da 262 oldu. İyileşen hasta sayısı 30 bin 103 olurken toplam 308 bin 437 test yapıldı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 8 Eylül'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 23 bin 914 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 262 olarak kayıtlara geçti. Tedavisi tamamlanan 30 bin 437 hasta taburcu olurken bugün 308 bin 437 test yapıldı.

1. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 81.60 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 81.60 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 63.31 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 99 milyon 582 bin 607'ye yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 39 MİLYON 298 BİN 396 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 50 milyon 648 bin 789 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 39 milyon 298 bin 396 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 9 milyon 208 bin 878 kişiye aşı yapıldı.

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Gündem Editörü - Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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Son Dakika: Türkiye'de 8 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 262 kişi vefat etti, 23914 yeni vaka tespit edildi - Haberler
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