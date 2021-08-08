Son Dakika: Türkiye'de 8 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 108 kişi vefat etti, 22 bin 699 yeni vaka tespit edildi

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü. 8 Ağustos'ta kaydedilen 24 saatlik verilere göre 22 bin 669 vaka tespit edilirken vefat sayısı da 108 oldu. İyileşen hasta sayısı 5 bin 835 olurken toplam 239 bin 637 test yapıldı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 8 Ağustos'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 22 bin 669 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 108 olarak kayıtlara geçti.

"AŞILAR EN GÜÇLÜ SİLAHIMIZ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Aşılar en güçlü silahımız. Ancak en az iki dozunu tamamlamak koşulu ile. Aşınızı olun ve bağışıklık elde edilene kadar tedbirlere uyun. Tedbir almadan, aşı olmadan istenilen sonucu elde edemeyiz." dedi.

1. DOZ AŞILAMADA ORTALAMA YÜZDE 67.30'E ULAŞILDI

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 67.30 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 46. 52 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 76 milyon 193 bin 403'e yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 28 MİLYON 872 BİN 863 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 41 milyon 773 bin 741 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 28 milyon 872 bin 863 olarak kayıtlara geçerken, yeni başlayan 3. doz uygulamasında 5 milyon 546 bin 799 kişiye aşı yapıldı.

DÜN VAKA SAYISI 23 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 112 kişi hayatını kaybederken, 25 bin 100 de yeni vaka tespit edilmişti.