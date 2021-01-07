Son Dakika: Türkiye'de 7 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 194 kişi vefat etti, 12 bin 171 yeni vaka tespit edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son Dakika: Türkiye'de 7 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 194 kişi vefat etti, 12 bin 171 yeni vaka tespit edildi

07.01.2021 19:21 | Son Güncelleme: 07.01.2021 19:33

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs salgınında vefat sayısı düne göre arttı. 7 Ocak tarihinde açıklanan verilere göre; bin 370'i semptomatik olmak üzere 12 bin 171 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 2 milyon 296 bin 102'ye yükseldi. Vefat sayısı ise 194 artarak toplamda 22 bin 264'e çıktı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 7 Ocak'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; bin 370'i semptomatik olmak üzere toplam 12 bin 171 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 194 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 22 bin 264'e, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 296 bin 102'ye yükseldi.

Son Dakika: Türkiye'de 7 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 194 kişi vefat etti, 12 bin 171 yeni vaka tespit edildi

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 8 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 8 bin 211 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 172 bin 251'e yükseldi. Toplam test sayısı 25 milyon 681 bin 213'e, ağır hasta sayısı ise 3 bin 201'e düştü. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 4,3 oldu.

Son Dakika: Türkiye'de 7 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 194 kişi vefat etti, 12 bin 171 yeni vaka tespit edildi

"AKTİF VAKA SAYIMIZDA SINIRLI ARTIŞ GÖZLENİYOR"

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 1.370 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız her geçen gün azalıyor. Aktif vaka sayımızda sınırlı artış gözleniyor. Kısıtlama ve tedbirler netice vermeye devam ediyor. Kısıtlama ve tedbirlere uyarak mücadele edersek kazanacağız" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Türkiye'de 7 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 194 kişi vefat etti, 12 bin 171 yeni vaka tespit edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Yaşar Güler Murat Kurum Devlet Bahçeli Alparslan Türkeş
Magazin Hadise Hande Erçel Acun Ilıcalı Mehmet Ali Erbil
Spor Can Bartu Ersun Yanal Güven Yalçın Rıza Çalımbay Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Ocak Çocuk Kongre Washington
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika: Türkiye'de 7 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 194 kişi vefat etti, 12 bin 171 yeni vaka tespit edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.1.2021 19:33:15. #1.14#
title