Son Dakika: Türkiye'de 7 Mart günü koronavirüs nedeniyle 132 kişi vefat etti, 34 bin 343 yeni vaka tespit edildi
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Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre arttı. 7 Mart'ta kaydedilen 24 saatlik verilere göre 34 bin 343 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 132 oldu. Öte yandan iyileşen hasta 68 bin 815 olurken toplam 371 bin 684 PCR testi yapıldı. Vaka sayıları dün 27 bin 671'e düşmüştü.
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 7 Mart'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 34 bin 343 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 132 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 68 bin 815 hasta taburcu olurken bugün 371 bin 684 test yapıldı.
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 92,99 oldu. 2. doz ortalaması ise yüzde 85,17 olarak belirlendi. Öte yandan Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı ise 146 milyon 48 bin 178 doza yükseldi.
Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 57 milyon 717 bin 26 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 52 milyon 866 bin 807 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 27 milyon 301 bin 954 kişiye aşı yapıldı.
Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 170 kişi hayatını kaybederken 27 bin 671 da yeni vaka tespit edilmişti.