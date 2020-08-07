Son Dakika: Türkiye'de 7 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 15 can kaybı, 1185 yeni vaka tespit edildi
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Son Dakika: Türkiye'de 7 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 15 can kaybı, 1185 yeni vaka tespit edildi

Son dakika: 7 Ağustos tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 15 kişi hayatını kaybetti ve toplam vefat sayısı 5 bin 813'e yükseldi. 1185 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 238 bin 450'ye yükseldi.

07.08.2020 20:27 | Son Güncelleme: 07.08.2020 21:41

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. 7 Ağustos'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 1185 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 238 bin 450'ye yükseldi. Vefat sayısı ise 15 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 813'e, toplam vaka sayısı ise 238 bin 450'Ye yükseldi.

İYİLEŞEN HASTA SAYISI 221 BİNİ AŞTI

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1028 hastanın daha taburcu olmasıyla, toplam iyileşen hasta sayısı 221 bin 574'e yükseldi. Toplam test sayısı 5 milyon 138 bin 528, ağır hasta sayısı 586, hastalarda zatürre oranı yüzde 8,3 oldu.

Son Dakika: Türkiye'de 7 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 15 can kaybı, 1185 yeni vaka tespit edildi

"TEDBİRDE TEYAKKUZ HALİNDE OLMALIYIZ"

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni hasta sayımızda artış devam ediyor. İyileşen hasta sayımız, dün olduğu gibi, yeni hasta sayısından az. Test sayımızsa giderek artıyor. Vaka sayılarını düşürmeyi başarana kadar, Tedbirde teyakkuz halinde olmalıyız. İyi haber, sıkı tedbire bağlı." ifadelerini kullandı.

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Son Dakika: Türkiye'de 7 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 15 can kaybı, 1185 yeni vaka tespit edildi
Haber Yorumları (15)
TEMEL: Sanarsin ulkede 1000 kisilik bir grup var. Her gun ayni sayida kisiye bulastiriyor.
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AD: Yozgat küçük bir şehir. Daha önceden günde iki üç ambulans geçerken. Şimdi her 10 dakikada bir ambulans geçiyor. Varın siz hesabını yapın
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1907: Durmak yok açılışlara ve Bayram kutlamaya devam
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